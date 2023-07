L'Inde fera pression sur ses partenaires du Groupe des 20 lors d'une réunion qu'elle organise pour qu'ils soutiennent sa proposition d'augmenter la part des impôts que les entreprises multinationales paient aux pays où elles réalisent des "bénéfices excédentaires", ont déclaré des représentants du gouvernement.

La proposition de l'Inde, qui n'a pas été signalée précédemment, pourrait tempérer l'optimisme des membres du G20, tels que l'Australie et le Japon, qui espèrent que la réunion des ministres des finances et des banquiers centraux au Gujarat permettra d'avancer sur une refonte longtemps attendue de la fiscalité mondiale des entreprises.

Plus de 140 pays étaient censés commencer à mettre en œuvre l'année prochaine un accord de 2021 révisant des règles vieilles de plusieurs décennies sur la manière dont les gouvernements imposent les multinationales. Les règles actuelles sont largement considérées comme dépassées, car des géants du numérique comme Apple ou Amazon peuvent enregistrer des bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition.

L'accord, poussé par les États-Unis, prévoit un impôt minimum de 15 % sur les grandes entreprises mondiales, ainsi qu'un impôt supplémentaire de 25 % sur les "bénéfices excédentaires", selon la définition de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Mais plusieurs pays s'inquiètent du traité multilatéral qui sous-tend un élément majeur du plan, et certains analystes estiment que le remaniement risque d'échouer.

"L'Inde a fait des suggestions pour obtenir sa part de droits d'imposition sur les bénéfices excédentaires des entreprises multinationales", a déclaré un fonctionnaire. Ces suggestions ont été présentées à l'OCDE et feront l'objet de discussions approfondies lors de la réunion du G20 qui se tiendra lundi et mardi.

Trois fonctionnaires, qui ont demandé à ne pas être nommés car les discussions avec l'OCDE sont en cours et la réunion du G20 n'a pas commencé, ont déclaré que l'Inde souhaitait une augmentation significative des impôts payés dans les pays où les entreprises exercent leurs activités. Ils n'ont pas précisé le montant demandé par l'Inde.

Les ministères indiens des finances et des affaires étrangères, ainsi que l'OCDE, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En vertu de l'accord, les entreprises mondiales dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 20 milliards d'euros (22 milliards de dollars) sont considérées comme réalisant des bénéfices excédentaires si leur croissance annuelle est supérieure à 10 %. La surtaxe de 25 % sur ces bénéfices excédentaires doit être répartie entre les pays.

L'Inde, qui se bat pour obtenir une plus grande part d'impôts sur les marchés où les entreprises exercent leurs activités, est le pays le plus peuplé du monde et est en passe de devenir l'un des plus grands marchés de consommation. Le revenu moyen des Indiens devrait être multiplié par plus de 13 pour atteindre 27 000 dollars d'ici à la fin de 2047, selon une étude réalisée par le People's Research on India's Consumer Economy (Recherche populaire sur l'économie de la consommation en Inde).

Le pays hôte du G20 proposera également de dissocier la retenue à la source du principe de l'impôt sur les bénéfices excédentaires. Les règles actuelles prévoient que les pays compensent leur part d'impôt par la retenue à la source qu'ils perçoivent.

La retenue à la source est collectée par les entreprises lors des paiements aux fournisseurs et aux employés, et reversée aux autorités fiscales.

Dans un document publié mercredi, l'OCDE indique que quelques juridictions ont exprimé des inquiétudes quant à la répartition des droits d'imposition entre les pays.

"Des efforts pour résoudre ces questions sont en cours en vue de préparer la Convention multilatérale pour une signature rapide", a déclaré l'OCDE.

(1 $ = 82,0490 roupies indiennes) (1 $ = 0,8907 euros) (Reportage de Sarita Chaganti Singh, Shivangi Acharya et Nikunj Ohri à New Delhi ; Rédaction de Aftab Ahmed et William Mallard)