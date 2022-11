L'Inde va faire pression sur les pays riches pour qu'ils respectent l'engagement du fonds climatique

New Delhi réitérera également son engagement à faire de son mieux pour aider à ralentir le réchauffement de la planète lors de l'événement COP27, selon les sources.

"Le coût de la décarbonisation et de la gestion de l'impact du changement climatique sera énorme et c'est pourquoi ceux qui ont contribué de manière disproportionnée aux émissions de gaz à effet de serre ne devraient pas retarder le financement", a déclaré l'une des sources.

"Et c'est pourquoi l'Inde parlera en son nom et au nom d'autres nations en développement pour s'assurer qu'il existe une feuille de route claire et complète pour le financement qui devrait immédiatement commencer à être versé", a-t-il ajouté.

En 2009, les pays développés les plus responsables du réchauffement climatique se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les nations en développement à faire face à ses conséquences.

Cet engagement n'a toujours pas été respecté, ce qui suscite la méfiance et la réticence de certaines nations en développement à accélérer la réduction de leurs émissions.

L'Inde, est le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde après la Chine et les États-Unis - bien qu'elle soit beaucoup plus bas dans le classement des émissions par habitant, selon Our World Data.

Elle a augmenté sa part d'énergie renouvelable, mais le charbon reste le principal combustible de l'Inde pour la production d'électricité, car le pays s'efforce de fournir de l'énergie à ses 1,4 milliard d'habitants en utilisant un combustible moins cher.

Les sources ont déclaré que l'Inde avait déjà pris des mesures telles que la satisfaction de la moitié de sa demande énergétique à partir de combustibles non fossiles et la construction de 500 gigawatts de capacité énergétique non fossile d'ici 2030.

"Ces objectifs nécessitent beaucoup d'argent et c'est pourquoi il est important de faire pression pour la mise en œuvre des actions climatiques promises par les pays en développement", a déclaré la deuxième source.

"Les pays développés doivent également réaliser que les coûts globaux ont augmenté, donc la promesse de fournir 100 milliards de dollars par an ne peut être statique. Elle doit augmenter."