L'Inde lancera des appels d'offres pour l'installation de 250 gigawatts (GW) de capacité d'énergie verte d'ici mars 2028, selon une note du gouvernement publiée lundi, alors qu'elle cherche à réduire ses émissions de 45 % par rapport aux niveaux de 2005.

Après avoir manqué l'objectif d'installer 175 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2022, l'Inde tente maintenant d'augmenter la capacité non fossile - énergie solaire et éolienne, énergie nucléaire et hydroélectrique, et bioélectricité - à 500 GW d'ici 2030.

Sa capacité en matière d'énergies renouvelables, à l'exclusion des grandes centrales hydroélectriques et nucléaires, dépasse 122 GW, tandis que la capacité non fossile s'élève actuellement à plus de 175 GW, selon des données gouvernementales datant du 28 février.

La nation avide d'énergie lancera des appels d'offres pour l'installation de 15 GW de capacité d'énergie renouvelable au cours des deux premiers trimestres de cette année fiscale, qui se terminera en mars 2024, suivis d'appels d'offres pour 10 GW au cours des deux trimestres suivants, d'après la note.

Le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde cherche également à augmenter la part de la capacité non fossile à 50 % en 2030, contre 42,6 % actuellement. Le charbon représente actuellement plus de la moitié des 412,2 GW de capacité de production d'électricité de l'Inde.

Selon la note, sur les 50 GW de nouveaux appels d'offres annuels en matière d'énergie verte, 10 GW seront destinés à l'installation de turbines éoliennes. L'énergie solaire représente actuellement plus de la moitié de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Inde, tandis que l'énergie éolienne en représente près d'un tiers.

Bien que le charbon reste la principale source de production d'électricité, le taux d'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Inde est le deuxième, après celui de la Chine, parmi les principaux pays de la région Asie-Pacifique.

Alors que la part du charbon dans la production d'électricité a légèrement augmenté, passant de 72,3 % en 2019 à 72,8 % en 2022, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité de l'Inde a bondi de 9,4 % à 11,6 % au cours de la même période.

Le gouvernement a précédemment invoqué des émissions par habitant inférieures à celles des pays plus riches pour justifier le maintien de l'utilisation du charbon.