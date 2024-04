L'Indonésie a enregistré un excédent commercial de 4,47 milliards de dollars en mars, selon les données du bureau des statistiques, plus important que l'excédent de 1,13 milliard de dollars prévu par un sondage Reuters, les importations ayant diminué plus que prévu.

L'excédent est également plus important que celui de février, qui était d'environ 870 millions de dollars, le plus faible depuis neuf mois.

Les exportations ont chuté de 4,19 % à 22,43 milliards de dollars en glissement annuel en mars, tandis que les importations ont chuté de 12,76 % à 17,96 milliards de dollars. Un sondage Reuters avait prévu une contraction de 9,03 % des exportations le mois dernier et une baisse de 1,57 % des importations.

Des achats moins importants de machines et de produits électroniques ont contribué à la baisse des importations, tandis que la baisse des exportations était principalement due à la valeur des expéditions de produits miniers, a déclaré le chef de Statistic Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti.

Bien que les chiffres du commerce soient solides, l'économiste de Trimegah Securities, Fakhrul Fulvian, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la banque centrale émette des directives plus fermes lors de sa réunion de politique générale cette semaine, afin de protéger la rupiah chancelante.

La rupiah, touchée par la force du dollar américain et la montée des tensions au Moyen-Orient, a chuté à son plus bas niveau la semaine dernière. Elle a gagné 0,12 % lundi, mais reste proche de son niveau le plus bas depuis 2020.

Un sondage Reuters a montré lundi que 29 analystes sur 35 s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne son taux de référence inchangé lors de sa réunion des 23 et 24 avril, tandis que six s'attendaient à une augmentation de 25 points de base.

La même enquête a également montré que les analystes ont repoussé leur anticipation de la réduction du taux de l'Indonésie au prochain trimestre, par rapport aux attentes d'une réduction au deuxième trimestre dans un sondage en mars, suivie d'une autre réduction à 5,50 % d'ici la fin du mois de décembre, contre 5,25 % vu précédemment.