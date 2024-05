Le gouvernement indonésien sortant a ajouté 16 programmes à sa liste de projets stratégiques qui bénéficieront d'un soutien de l'État, dont cinq parcs industriels pour le traitement du nickel, ont indiqué des responsables mardi.

Les parcs, d'une valeur totale de 636,9 billions de rupiahs (39,58 milliards de dollars) dans quatre villes différentes des provinces du centre et du sud-est de Sulawesi, produiront un précipité d'hydroxyde mixte et du sulfate de nickel et de cobalt, utilisés dans la fabrication de batteries de véhicules électriques.

L'Indonésie, sous la présidence sortante de Joko Widodo, s'efforce de tirer parti de ses réserves de nickel, les plus importantes au monde, pour attirer des investissements étrangers qui renforceront sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la production de batteries pour véhicules électriques.

Le président élu, Prabowo Subianto, qui prendra ses fonctions en octobre, s'est engagé à poursuivre la politique de Widodo.

Les parcs comprennent une usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL), qui sera construite par la société indonésienne Anugrah Neo Energy Materials et la société chinoise Gotion Indonesia Materials, et qui aura une capacité de production totale de 120 000 tonnes de nickel en MHP par an, ainsi que des installations construites par la société chinoise Zhejiang Huayou Cobalt Co. Huayou s'est associée à Vale Indonesia pour construire deux usines HPAL dans l'île de Sulawesi.

Le projet de gaz offshore du groupe énergétique italien Eni, d'une valeur de 11,83 milliards de dollars, dans le PSC de North Ganal, dans le détroit de Makassar, a également été qualifié de stratégique.

Le ministre principal de l'économie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement soutiendrait les projets en accélérant l'obtention des permis, en aidant au défrichement et en fournissant une assistance pour obtenir un financement.

"Les projets pourraient soutenir les programmes prioritaires du gouvernement, tels que le développement du secteur en aval, le renforcement de notre sécurité énergétique et alimentaire", a déclaré le ministre, faisant référence au secteur de la transformation du nickel.