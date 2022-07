L'Indonésie appelle les membres du G20 à mettre fin à la guerre en Ukraine

NUSA DUA, Indonésie, 8 juillet (Reuters) - L'Indonésie a appelé vendredi les membres du G20 à mettre fin à la guerre en Ukraine, alors que les ministres des Affaires étrangères du groupe des vingt pays aux économies les plus développées sont réunis à Bali.

C'est la première fois que les ministres des Affaires étrangères du G20 et le ministre russe Sergueï Lavrov se rencontrent depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février.

Les cris de "Quand mettrez-vous fin à la guerre" et "Pourquoi n'arrêtez-vous pas la guerre" ont retenti alors que Sergueï Lavrov saluait son homologue indonésienne, Retno Marsudi.

"Il est de notre responsabilité de mettre fin à la guerre et de régler nos différends à la table des négociations, et non sur le champ de bataille", a déclaré Retno Marsudi lors d'un discours prononcé à l'ouverture de la réunion.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères a exhorté les membres du G20 à "trouver les moyens d'avancer" afin de relever les défis internationaux.

Elle a ajouté que les répercussions de la guerre, notamment la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, frapperaient plus durement les pays à faible revenu.

"Etant donné que la Russie participe au sommet, je doute qu'un consensus ne soit trouvé sur la question de l'Ukraine, par exemple", a estimé un représentant du département d'Etat américain en amont du sommet.

LA CHINE MET EN GARDE CONTRE LE RISQUE D'UNE "NOUVELLE GUERRE FROIDE"

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin s'opposait à tout acte visant à exacerber la confrontation entre les blocs et à créer une "nouvelle guerre froide".

Sergueï Lavrov s'est entretenu jeudi avec Wang Yi lors d'une rencontre au cours de laquelle il a fait l'éloge de Pékin et s'en est pris à un Occident "ouvertement agressif".

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, était absente de la réunion de vendredi, après avoir écourté son voyage à Bali en raison de la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, selon les médias.

Une réunion à huis clos entre les pays du G20 à laquelle le ministre ukrainien des Affaires étrangères devrait participer par vidéoconférence figure également à l'ordre du jour. (Reportage Stanley Widianto, rédigé par Kate Lamb; version française Camille Raynaud)