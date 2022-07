L'Indonésie bloque les sites Web de Yahoo, Paypal et de jeux en raison de violations de licence

L'enregistrement est requis en vertu des règles publiées fin novembre 2020 et donnera aux autorités de larges pouvoirs pour contraindre les plateformes à divulguer les données de certains utilisateurs, et à retirer les contenus jugés illicites ou qui "troublent l'ordre public" dans un délai de quatre heures en cas d'urgence et de 24 heures dans le cas contraire.

Plusieurs entreprises technologiques s'étaient empressées de s'inscrire dans les jours précédant la date limite, qui avait été prolongée jusqu'à vendredi, notamment Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram et WhatsApp et Amazon.com Inc.

Semuel Abrijani Pangerapan, un haut fonctionnaire du ministère indonésien des Communications, a déclaré dans un message texte que les sites Web qui ont été bloqués comprennent Yahoo, Paypal et des sites de jeux comme Steam, Dota2, Counter-Strike et EpicGames, entre autres.

Paypal, la société de capital-investissement Apollo Global Management, société mère de Yahoo, et le développeur de jeux américain Valve Corporation, qui gère Steam, Dota et Counter-Strike, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. EpicGames n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Des hashtags tels que "BlokirKominfo" (bloquer le ministère de la Communication), Epic Games et Paypal sont devenus des tendances sur le réseau Twitter indonésien, avec de nombreux messages critiquant la décision du gouvernement comme portant atteinte à l'industrie indonésienne des jeux en ligne et aux travailleurs indépendants qui utilisent Paypal.

Pangerapan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Avec environ 191 millions d'utilisateurs d'Internet et une population jeune, adepte des médias sociaux, la nation d'Asie du Sud-Est est un marché important pour une foule de plateformes technologiques.