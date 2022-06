L'Indonésie cherche à combler la pénurie de poulets à Singapour

Dans un autre signe de la pénurie alimentaire mondiale croissante et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la Malaisie a interrompu ses exportations de poulet ce mois-ci jusqu'à ce que la production locale et la flambée des coûts se stabilisent.

Cette décision a eu un effet d'entraînement à Singapour, où les restaurants et les étals de rue ont augmenté les prix de son plat national de facto, le riz au poulet.

Susiwijono Moegiarso, un haut fonctionnaire du ministère indonésien de coordination des affaires économiques, a déclaré que les autorités avaient mené des "discussions techniques" avec Singapour et qu'elles espéraient que les exportations pourraient commencer ce mois-ci.

L'Agence alimentaire de Singapour (SFA) a déclaré dans un communiqué qu'elle "travaillait en étroite collaboration" avec les autorités indonésiennes sur l'accréditation du pays comme source potentielle d'importation de poulet.

L'Indonésie, le pays le plus grand et le plus peuplé d'Asie du Sud-Est avec plus de 270 millions d'habitants, a actuellement un excédent de production de poulet.

L'Indonésie produit 55 à 60 millions de volailles par semaine, avec un excédent d'environ 15 à 20 % après la consommation intérieure, a déclaré à Reuters Achmad Dawami, le président de l'Association indonésienne des éleveurs de volaille.

Les exportations vers Singapour, dont la demande est estimée à 3,6 millions à 4 millions d'oiseaux par mois, pourraient contribuer à combler l'écart, a déclaré M. Dawami.

Singapour souhaite importer des poulets vivants afin de maintenir ses abattoirs nationaux en activité, a déclaré M. Dawami, notant que les producteurs indonésiens préfèrent exporter des poulets abattus car ils manquent d'expérience dans l'expédition de volailles vivantes.

"Espérons que dans les deux prochaines semaines, il y aura une prise de conscience, si nous devons attendre des mois, nous manquerons l'élan", a déclaré Dawami.

La Malaisie a décidé de lever partiellement son interdiction d'exportation de certains poulets de qualité supérieure la semaine dernière.

Mais l'interdiction d'exporter des poulets de chair commerciaux - qui constituent la majorité des importations de poulet de Singapour en provenance de Malaisie - et d'autres types de produits de poulet sera maintenue.

Les prix du poulet, l'une des sources de protéines les moins chères de Malaisie, ont grimpé en flèche ces derniers mois, car une pénurie mondiale d'aliments pour animaux, exacerbée par la guerre Russie-Ukraine, perturbe la production.