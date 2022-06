L'Indonésie cherche à préserver la loi controversée sur l'emploi, le parlement doit en débattre

L'année dernière, la Cour constitutionnelle a jugé que l'adoption de la fameuse loi sur la création d'emplois du président Joko Widodo était viciée en raison de consultations publiques limitées et a ordonné aux législateurs de relancer le processus dans les deux ans, faute de quoi la loi serait jugée inconstitutionnelle.

Adoptée en 2020, la loi dite "omnibus" de l'Indonésie a révisé plus de 70 autres lois et a été saluée par les investisseurs étrangers pour avoir rationalisé les règles commerciales dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, qui est connue pour sa bureaucratie onéreuse.

Mais elle a également déclenché des protestations à l'échelle nationale de la part des travailleurs, des étudiants et des groupes verts, qui ont déclaré qu'elle érodait les protections du travail et de l'environnement.

Ces syndicats se préparent ce mois-ci à organiser des manifestations de masse pour tenter de faire pression sur les autorités afin qu'elles répondent à leurs demandes.

Supratman Andi Agtas, qui dirige l'organe législatif du Parlement, a déclaré à Reuters que des amendements pourraient être apportés une fois que le Parlement aura réexaminé la loi, et il a souligné que le processus serait approfondi et que les opinions du public seraient entendues.

"Nous allons discuter du contenu, un par un, mot par mot", a déclaré Supratman dans une interview, ajoutant que les dispositions de la loi peuvent encore être modifiées.

"C'est un espace politique, nous ne savons pas si les factions politiques (partis) ont la même compréhension qu'avant. Peut-être que l'atmosphère a changé, nous ne savons pas."

Le mois dernier, le Parlement a modifié la législation qui régit la façon dont les lois sont adoptées, notamment en précisant ce qui constitue des consultations publiques, un geste qui, selon les analystes, visait à permettre au gouvernement de se conformer plus facilement à la décision.

UN RENOUVEAU ACCÉLÉRÉ

Depuis l'intervention du tribunal, certains syndicats et législateurs ont fait pression sur le parlement pour qu'il revienne sur certains des changements apportés par la loi sur la création d'emplois.

Parmi les éléments les plus controversés de la loi figurent la réduction des indemnités de licenciement obligatoires et l'assouplissement des règles relatives aux études d'impact environnemental pour certains projets.

Riden Hatam Aziz, qui dirige la Fédération des syndicats indonésiens de métallurgistes, a déclaré que des dizaines de milliers de travailleurs protesteront contre les efforts visant à préserver la législation.

"Nous sommes sûrs qu'ils ne changeront pas le contenu", a déclaré Riden.

"L'analogie est la suivante : Ils ont construit une maison sans respecter les règles. Mais ils ne voulaient pas qu'on leur dise qu'ils ont tort, alors ils ont changé les règles", a-t-il ajouté, faisant référence aux récents changements apportés aux règles d'élaboration des lois.

Le Conseil représentatif régional du Parlement sera autorisé à se joindre au nouveau débat sur la loi mais n'aura pas le droit de vote.

L'un de ses membres, Alirman Sori, a déclaré à Reuters qu'il cherchera à obtenir des changements pour redonner des pouvoirs aux gouvernements régionaux dans la délivrance des permis d'exploitation, y compris dans le secteur minier.

Edi Prio Pambudi, un haut fonctionnaire du ministère de coordination des affaires économiques, a déclaré que certains investisseurs étrangers avaient soulevé des questions sur la légalité de la loi lors du récent Forum économique mondial de Davos.

"Nous avons expliqué que nous travaillons sur le statut juridique", a déclaré Edi, tout en refusant de commenter les révisions potentielles.