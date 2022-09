L'Indonésie cherche à rallier le G20 à son programme de transition énergétique

L'Indonésie, l'un des plus grands émetteurs de carbone au monde, souhaite que le Groupe des 20 principales économies utilise son pacte non contraignant de Bali comme base pour respecter les engagements visant à atteindre des émissions nettes nulles, a déclaré son ministre de l'énergie à ses homologues du G20 à Bali.

Les discussions du G20 sur le climat en début de semaine n'ont pas permis d'adopter un communiqué commun et le délégué britannique au climat, Alok Sharma, a déclaré jeudi à Reuters que certaines des principales économies du monde reculaient sur les engagements en matière d'émissions.

L'Indonésie, un grand exportateur et utilisateur de charbon, a rejoint un engagement mondial visant à éliminer progressivement l'utilisation du charbon et souhaite que près d'un quart de son énergie provienne de sources renouvelables d'ici 2025, contre environ 12 % actuellement.

"Ce qui est important maintenant, c'est que nous travaillons ensemble pour coordonner les politiques, renforcer la coopération et nous assurer que notre programme de transition énergétique progresse", a déclaré le ministre indonésien de l'énergie, Arifin Tasrif.

Soulignant les défis à venir, l'Agence internationale de l'énergie, dans un rapport publié vendredi, a déclaré que l'Indonésie devait s'assurer que des réformes politiques soient mises en place afin qu'elle puisse passer plus rapidement à une énergie plus propre, notant que la technologie était déjà disponible commercialement et rentable.

Le Pacte de Bali, dont les détails n'étaient pas immédiatement disponibles, vise à renforcer la planification et la mise en œuvre de l'énergie au niveau national, à stimuler les investissements et le financement et à améliorer la sécurité énergétique, a déclaré Arifin lors de la réunion de Bali.

La présidence indonésienne n'a pas publié de communiqué commun après les négociations du G20 sur le climat en début de semaine, les efforts ayant déraillé en raison, selon des sources, d'objections sur le langage utilisé concernant les objectifs climatiques et la guerre en Ukraine.