L'Indonésie demande un forum ministériel conjoint du G20 pour faire face à la crise alimentaire

L'insécurité alimentaire est l'une des principales questions à l'ordre du jour de la réunion des dirigeants financiers du G20 à Bali, où l'Indonésie, pays hôte, tente de trouver un terrain d'entente au sein d'un groupe ébranlé par la guerre en Ukraine et les pressions économiques croissantes dues à une inflation galopante.

Sri Mulyani a déclaré que le monde était confronté à une faim alarmante en raison de la guerre, des restrictions à l'exportation et de l'effet persistant de la pandémie. Le risque d'une crise d'approvisionnement en engrais pourrait exacerber la crise alimentaire jusqu'en 2023 et au-delà, a-t-elle déclaré.

Des réunions conjointes similaires ont été mises en place pour les ministères des finances et de la santé l'année dernière afin d'aborder des questions telles que la distribution inégale du vaccin COVID-19.

"Le G20 a réussi à le faire pour les finances et la santé... nous espérons que la même chose pourra être établie en renforçant notre capacité à mobiliser non seulement des financements, mais surtout une coordination des politiques entre les pays et avec le soutien des organisations internationales", a déclaré Sri Mulyani.

Lors de la même réunion, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé les membres du G20 à augmenter leurs dépenses afin de relever les défis actuels en matière de sécurité alimentaire.

Mme Yellen a déclaré que les ménages pauvres des pays les plus pauvres étaient les plus directement touchés, ce qui retarde le développement et sape les efforts visant à éradiquer la pauvreté.

Le président russe Vladimir Poutine "utilise la nourriture comme une arme de guerre", a-t-elle déclaré, citant "la destruction d'installations agricoles, le vol de céréales et de matériel agricole, et le blocus effectif des ports de la mer Noire."

La guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais. L'invasion et le blocus maritime de la Russie ont bloqué les exportations, laissant des dizaines de navires en rade et quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos à Odessa.

Moscou a qualifié l'invasion d'"opération militaire spéciale".

Au cours de la discussion, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré qu'il y avait un risque que l'approvisionnement alimentaire soit détourné des pays pauvres vers les pays riches, "répétant ainsi les expériences avec les vaccins COVID-19".