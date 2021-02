L'Indonésie enregistre sa première contraction annuelle depuis 1998

Jakarta (awp/afp) - L'Indonésie, première économie d'Asie du Sud-Est, a vu son PIB reculer de 2,07% en 2020, la première contraction annuelle depuis 1998 et la crise financière asiatique, selon les statistiques officielles publiées vendredi.

Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut a reculé de 2,19% sur un an. L'archipel est entré officiellement en récession au troisième trimestre après deux trimestres successifs de recul du PIB.

"L'économie a enregistré une contraction de 2,07% en 2020, sous l'effet de la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde entier y compris l'Indonésie", a indiqué Suhariyanto, le directeur du bureau des statistiques au cours d'un point de presse.

"Depuis 1998, c'est la première fois que l'économie indonésienne se contracte. Mais l'Indonésie n'est pas la seule, de nombreux pays subissent une forte contraction sauf la Chine et le Vietnam", a noté le responsable, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.

La contraction annuelle est en ligne avec les attentes des économistes interrogés par l'agence Bloomberg qui tablaient en moyenne sur un recul de 2,1% du PIB pour l'année écoulée.

"La contraction au dernier trimestre de l'année est moins marquée, mais l'échec de l'Indonésie a contrôler le virus signifie que la reprise devrait être lente et irrégulière", a noté la société de conseil Capital Economics.

L'Indonésie est le pays d'Asie du Sud-Est le plus touché par le coronavirus avec plus d'un million de contaminations détectées et plus de 31.000 morts, des statistiques probablement largement sous-estimées au vu du faible nombre de tests.

L'archipel d'Asie du Sud-Est a entamé une vaste campagne de vaccination en commençant par les soignants puis les Indonésiens en âge de travailler, à l'inverse de la plupart des pays qui vaccinent les plus âgés en priorité.

Le président indonésien Joko Widodo avait fait d'une croissance économique supérieure à 5% par an sa priorité pour son deuxième mandat entamé l'an dernier.

