L'Indonésie et l'Australie sont confrontées à des limites dans leurs exportations de charbon vers l'Europe, avant l'interdiction russe.

La Commission européenne a proposé mardi de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine, notamment l'interdiction d'acheter du charbon russe et de faire entrer des navires russes dans les ports de l'UE, et a déclaré qu'elle travaillait également à l'interdiction des importations de pétrole.

L'UE dépend de la Russie pour environ 45 % de ses importations de charbon, selon le site web de la Commission européenne.

Avant la proposition de l'UE, certains acheteurs européens avaient déjà entamé des discussions avec les mineurs indonésiens en mars alors qu'ils cherchaient à remplacer les approvisionnements russes, a déclaré un cadre supérieur de l'Association des mineurs de charbon indonésiens (ICMA).

"Les mineurs ne peuvent pas augmenter leur production aussi rapidement, c'est difficile et la capacité est déjà très serrée", a déclaré mercredi à Reuters le président de l'ICMA, Pandu Sjahrir.

Le gouvernement indonésien vise cette année une production de 663 millions de tonnes, un objectif que les mineurs ont déjà du mal à atteindre en raison de restrictions inattendues sur les exportations en janvier et d'un temps humide prolongé.

Le pays a également renforcé la supervision de ses ventes domestiques obligatoires après que les stocks soient tombés à un niveau critique dans les générateurs d'énergie locaux.

Le ministère de l'énergie a estimé que les exportations de charbon de l'Indonésie en janvier-mars ont totalisé 37,64 millions de tonnes, contre 53,77 millions de tonnes pour la même période l'année dernière.

En outre, les marchés européens exigent surtout du charbon de qualité moyenne à élevée, alors que la plupart des mineurs indonésiens produisent du charbon de qualité inférieure, a déclaré Hendra Sinadia, directeur exécutif de l'ICMA. Les coûts de fret du charbon indonésien vers l'Europe ne sont pas non plus compétitifs par rapport aux autres fournisseurs, a-t-il ajouté.

Les quelques mineurs qui pourraient avoir l'espace nécessaire pour augmenter leur production devront obtenir l'approbation du gouvernement pour une production et des exportations supplémentaires, a déclaré Hendra. Ces demandes sont généralement soumises en avril-juin.

Le prix mensuel de référence du charbon en Indonésie a déjà grimpé à un niveau record de 288,40 $ la tonne pour le mois d'avril en raison de la forte demande mondiale.

AUSTRALIE

En Australie, les producteurs ont répondu aux appels des acheteurs dépendant du charbon russe et ont été approchés par le gouvernement pour aider les acheteurs de charbon des pays alliés, comme la Pologne, à remplacer l'approvisionnement russe.

Bien qu'ils bénéficient de la flambée des prix du charbon métallurgique utilisé dans les aciéries et du charbon thermique utilisé dans la production d'électricité, les mineurs australiens sont incapables d'augmenter rapidement leur production et la plupart de leurs volumes sont liés à des contrats avec des clients existants.

La production australienne a été touchée par des inondations en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, des épidémies de COVID-19 et des pénuries de main-d'œuvre, maintenant la production en dessous de sa pleine capacité.

Les exportations totales de charbon thermique pour l'année se terminant en juin 2022 devraient augmenter d'environ 7 % par rapport à l'année précédente, lorsque la production a été frappée par l'interdiction officieuse de la Chine sur le charbon australien, pour atteindre 206 millions de tonnes, puis glisser à 204 millions de tonnes en 2023, a déclaré le gouvernement dans un rapport trimestriel lundi. Les mineurs n'ont pas non plus été en mesure d'accroître leur production à court terme, car ils sont confrontés à des obstacles réglementaires difficiles à franchir pour les nouvelles mines, à l'opposition des communautés et des agriculteurs à la construction de nouvelles mines, ainsi qu'à des contraintes de capitaux.