Des hauts fonctionnaires indonésiens et chinois ont discuté des moyens d'améliorer les investissements et le commerce bilatéraux, notamment en élargissant la gamme des produits d'exportation indonésiens, ont déclaré les deux pays vendredi.

Le président indonésien Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, a rencontré le premier ministre chinois Li Qiang plus tôt dans la journée de vendredi, à l'issue du sommet de l'Asie de l'Est qui s'est tenu cette semaine à Jakarta.

Selon l'agence de presse étatique Xinhua, M. Li a déclaré lors de cette rencontre que la Chine "est prête à accroître les importations de produits de base indonésiens en vrac et de produits agricoles et halieutiques de première qualité".

M. Jokowi a également invité les entreprises chinoises, tant privées que publiques, à participer à la construction de la nouvelle capitale indonésienne, Nusantara, d'une valeur de 32 milliards de dollars, selon un communiqué de son bureau.

Les deux parties ont également discuté des liaisons aériennes entre les deux pays.

Un accord a également été signé entre les ministères du commerce des deux pays pour développer leur coopération en matière de commerce électronique, selon un communiqué chinois.