Les États-Unis ont accepté d'effacer 35 millions de dollars de la dette indonésienne au cours des neuf prochaines années, a annoncé lundi le Trésor américain, en échange de la restauration et de la préservation par le pays d'Asie du Sud-Est des récifs coralliens dans ce que les experts estiment être la zone océanique la plus riche en biodiversité au monde.

Les récifs coralliens sont de plus en plus menacés à l'échelle mondiale, en grande partie à cause du changement climatique qui augmente la température de la mer. Des données publiées en mai ont montré que près des deux tiers des récifs coralliens ont subi, au cours de l'année écoulée, un stress thermique suffisamment important pour déclencher un "blanchiment", qui peut les anéantir.

L'accord est le quatrième échange "dette contre nature" conclu par les deux pays depuis 2009 et devrait permettre de financer au moins 15 ans de travaux de conservation dans deux zones clés de ce que l'on appelle le "Triangle de Corail".

Le paysage marin de Bird's Head et le paysage marin de Lesser Sunda-Banda qu'il vise s'étendent tous deux sur des centaines de milliers d'hectares, un habitat pour plus des trois quarts de toutes les espèces de coraux et plus de 3 000 types de poissons, tortues, requins, baleines et dauphins.

L'Indonésie possède environ 5,1 millions d'hectares de récifs coralliens, soit 18 % du total mondial selon le ministère du tourisme du pays, mais les problèmes de blanchiment de cette année ont déjà eu un impact dévastateur.

"Ces deux régions sont l'épicentre de la biodiversité", a déclaré Alexandre Portnoi, conseiller juridique auprès de Conservation International, qui a participé à l'organisation de l'accord.

L'Indonésie a bénéficié de précédents échanges de dettes avec les États-Unis en 2009, 2011 et 2014, qui ont généré collectivement près de 70 millions de dollars au fil du temps. C'est la première fois que l'on se concentre sur les récifs coralliens plutôt que sur les forêts tropicales indonésiennes, qui sont menacées par l'expansion des plantations d'huile de palme.

Les récifs sont plus difficiles à préserver au niveau national parce qu'ils sont principalement menacés par les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion des combustibles fossiles, qui réchauffent la planète, ce que l'Indonésie ne peut pas faire à elle seule.

L'accord, signé la semaine dernière et annoncé lundi, espère encore faire la différence.

Il prévoit l'annulation de 26 millions de dollars de la dette de Jakarta au titre de la loi américaine sur la conservation des forêts tropicales et des récifs coralliens (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act). Conservation International contribuera à hauteur de 3 millions de dollars et 1,5 million de dollars supplémentaires proviendront de The Nature Conservancy, un autre groupe fortement impliqué dans les échanges de dettes.

L'Indonésie s'engagera à restaurer les récifs tandis que des groupes locaux à but non lucratif utiliseront l'argent du fonds de conservation pour soutenir des projets qui bénéficient directement aux écosystèmes des récifs ainsi qu'aux moyens de subsistance durables de ceux qui en dépendent.

"C'est assez simple", a déclaré M. Portnoi, qui a expliqué que les échanges de dette contre nature étaient spécifiquement conçus pour "briser le cycle" de la dette qui contribue à la dégradation de l'environnement. (Reportage complémentaire de Gloria Dickie ; rédaction de Christina Fincher et David Gregorio)