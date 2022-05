L'Indonésie injecte 24 milliards de dollars supplémentaires dans les subventions énergétiques

Des subventions supplémentaires pour l'énergie d'une valeur de 74,9 trillions de rupiahs (5,09 milliards de dollars) ont été approuvées, ainsi qu'une compensation supplémentaire de 275 trillions de rupiahs pour l'entreprise énergétique publique Pertamina et la compagnie d'électricité PLN.

Malgré ce complément, le ministre des finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que le gouvernement envisageait d'augmenter les tarifs d'électricité pour certains consommateurs domestiques ayant une plus grande capacité électrique.

Les modifications ont supposé que le prix du pétrole brut indonésien s'élèverait en moyenne à 100 dollars le baril cette année, par rapport à l'hypothèse initiale de 63 dollars le baril.

"Il est possible ... que la croissance mondiale ne soit pas aussi forte que maintenant. Si la croissance mondiale s'affaiblit avec la Chine en panne et les États-Unis frappés par des taux d'intérêt assez élevés, la demande de matières premières diminuera et la pression sur les prix ne sera pas aussi forte", a déclaré Sri Mulyani.

Le gouvernement a bénéficié d'une manne de revenus grâce aux prix élevés des matières premières et les révisions budgétaires porteront le déficit fiscal prévu à 4,5 % du PIB, a-t-elle dit, alors qu'il était précédemment estimé à 4 %.

Myrdal Gunarto, économiste de Maybank Indonesia, a qualifié les changements budgétaires de "très bonnes nouvelles" pour soutenir le pouvoir d'achat. Il a prédit que l'inflation en 2022 atteindrait 3,99 % et que la croissance économique pourrait encore dépasser 5 %.

"Nous espérons que la Banque d'Indonésie, en tant qu'autorité monétaire, sera plus modérée en termes de hausse des taux d'intérêt, ce qui répondra principalement à la tendance mondiale de hausse des taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

La banque centrale a déclaré que sa trajectoire de resserrement monétaire tiendra compte de la politique du gouvernement en matière de subventions et de prix de l'énergie.

Détails pour le nouveau budget 2022 :

Nouveau 2022 Pvs 2022 2021

budget budget

Revenus 2 266,2 1 846,1 2 011,4

- Recettes fiscales 1 784,0 1 510,0 1 547,9

- Non fiscales 481,6 335,6 458,5

recettes

Dépenses 3 106,4 2 714,2 2 786,4

- Énergie 208,9 134,0 140,4

subventions

- Carburant, électricité 293,5 18,5 47,9

compensation

Excédent/déficit -840,2 -868,0 -775,0

- en pourcentage du PIB -4,5 -4,9 -4,6

Déficit 840,2 868,0 871,7

financement

Émission de dette 943,7 973,6 870,5

Utilisation de l'excédent 127,3 77,3 144,0

trésorerie

Budget Nouvelles perspectives 2022 Pvs 2022 budget

hypothèses

Croissance économique 4,8-5,5 5,2

croissance

Inflation 2.0-4.0 3

Obligations à 10 ans 6,85-8,42 6,8

rendements

Rupiah 14.300-14.700 14.350

taux de change

taux de change/$

Indonésie 95-105 $ 63

prix du brut

Levage de pétrole 635.000-703.000 703.000

(bpd)

Levage de gaz 956 000-1,036 mln 1,036 mln

(boepd)

(1 $ = 14 715,0000 rupiah)