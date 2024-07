L'Indonésie lancera la semaine prochaine un système de suivi en ligne des expéditions de nickel et d'étain afin d'augmenter les recettes publiques et d'améliorer la gouvernance minière, a déclaré jeudi un vice-ministre de la coordination.

Le système de suivi qui sera lancé lundi, connu sous le nom de SIMBARA, a d'abord été mis en œuvre pour le charbon en 2022 et le pays riche en ressources a prévu d'étendre sa mise en œuvre à d'autres minéraux qu'il produit.

L'Indonésie est le premier producteur mondial de nickel et l'un des plus grands producteurs d'étain. Grâce à SIMBARA, le gouvernement pourra suivre l'évolution du nickel et de l'étain depuis les mines jusqu'aux fonderies nationales.

"Les fonderies doivent enregistrer l'endroit où elles achètent le nickel et où se trouvent les mines", a déclaré Septian Hario Seto, ministre coordinateur adjoint pour les affaires maritimes et d'investissement, lors d'une interview.

Les fonderies ne seront pas autorisées à décharger des cargaisons de minerai provenant de mines qui n'ont pas encore payé leurs redevances. Le système a permis d'augmenter les recettes publiques dans le secteur du charbon, a déclaré M. Seto à Reuters, et il espère voir une amélioration similaire dans les secteurs du nickel et de l'étain.

Le système SIMBARA sera également relié aux registres numériques des quotas miniers du gouvernement, connus sous le nom de RKAB. Il permet aux mineurs de savoir combien de quotas de production il leur reste pour la période et d'alerter les autorités en cas de divergence entre les données de production et les données de vente, a-t-il ajouté.

Un haut fonctionnaire a déclaré que Jakarta mettrait en œuvre le système pour d'autres minéraux tels que la bauxite et le cuivre, mais que le calendrier serait décidé ultérieurement, une fois que le système de suivi du nickel et de l'étain aurait bien fonctionné. (Reportage de Fransiska Nangoy et Bernadette Christina Munthe)