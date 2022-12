L'Indonésie lève l'ensemble de ses restrictions contre le COVID-19

DJAKARTA, 30 décembre (Reuters) - L'Indonésie a annoncé vendredi la levée de toutes les restrictions sanitaires encore en vigueur contre le COVID-19, estimant que sa population était désormais suffisamment immunisée contre le virus SARS-CoV-2.

"Il n'y aura plus de restrictions pour les rassemblements et les déplacements", a déclaré le président indonésien, Joko Widodo, lors d'une conférence de presse.

Le chef de l'Etat a toutefois appelé la population à rester vigilante, et préconise le port du masque dans les lieux publics et dans les espaces clos.

Le nombre de contaminations quotidien enregistré dans le pays est tombé sous la barre des 1.000 la semaine dernière, avec un taux d'hospitalisation faible.

Quatrième pays le plus peuplé au monde, avec plus de 231 millions d'habitants, l'Indonésie a recensé plus de 6,7 millions contaminations depuis le début de la pandémie, en 2020, dont 160.583 cas mortels.

Près de 75% des Indonésiens âgés de plus de six ans - soit 174,7 millions d'habitants - ont reçu deux injections d'un vaccin contre le COVID-19 et environ 68,5 millions ont reçu au moins une injection, selon des données du ministère de la Santé. (Reportage Gayatri Suroyo et Ananda Teresia, version française Sophie Louet, édité par Matthieu Protard)