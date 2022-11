L'Indonésie peine à acheminer l'aide aux survivants du séisme, les secours se poursuivent

Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,6 survenu lundi dans la ville de Cianjur, à environ 75 km (50 miles) au sud de la capitale Jakarta, a fait au moins 271 morts et 40 disparus, et a laissé de nombreuses personnes réfugiées dans des tentes avec peu de matériel médical et d'aide.

Parmi les survivants figurait une femme qui a accouché dans un centre médical de fortune sous une tente.

"Les conditions sont abruptes", a déclaré le président Joko Widodo à propos du terrain accidenté lors de sa visite à Cianjur. "Il pleut toujours et il y a encore des répliques sismiques. Le sol est instable, la prudence est donc de mise."

L'évacuation reste une priorité, a-t-il dit, ajoutant qu'il veut s'assurer que la distribution se passe bien. Il a visité des tentes d'urgence, distribuant de la nourriture aux enfants.

Suharyanto, le chef de l'agence d'atténuation des catastrophes, a déclaré que de nombreuses personnes n'ont pas reçu d'aide et que les responsables ont rassemblé près de 200 volontaires pour aider à distribuer de l'eau, de la nourriture instantanée, des tentes et des couches.

Des dizaines de personnes étant portées disparues, les sauveteurs ont utilisé des excavatrices et d'autres machines lourdes pour dégager la boue et les débris à la recherche de victimes. Certaines zones qui ont été coupées par des glissements de terrain ne pouvaient être atteintes que par hélicoptère, ont déclaré les responsables de la catastrophe.

Les efforts de recherche se sont concentrés sur le village de Cijedil, où l'on pense qu'une trentaine de personnes sont ensevelies sous un glissement de terrain, a déclaré aux journalistes Joshua Banjarnahor, de l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Les pentes détrempées par la pluie et les glissements de terrain potentiels ont retardé les opérations de sauvetage, a déclaré mercredi l'agence de recherche et de sauvetage, ajoutant que les chances de trouver des survivants s'amenuisaient.

L'Indonésie est l'une des nations les plus sujettes aux tremblements de terre au monde, enregistrant régulièrement de forts séismes au large des côtes où courent les lignes de faille.

Le tremblement de terre de lundi a été particulièrement meurtrier car il a frappé une zone densément peuplée à une profondeur de seulement 10 km (6 miles). De mauvaises normes de construction ont également provoqué l'effondrement de bâtiments, entraînant de nombreux décès, selon les responsables.