Le déficit budgétaire de l'Indonésie devrait augmenter cette année et pourrait se creuser davantage à mesure que le président élu Prabowo Subianto met en œuvre son programme politique, mais les réformes du côté des recettes pourraient maintenir l'écart sous le plafond prévu par la loi, a déclaré la Banque mondiale lundi.

Le déficit devrait se creuser pour atteindre 2,5 % du PIB cette année, contre 1,7 % en 2023, car les mesures de lutte contre le coût de la vie et la chute des prix des matières premières affectent les résultats budgétaires, a déclaré le prêteur multinational dans son rapport sur les perspectives économiques de l'Indonésie.

"L'orientation budgétaire s'est légèrement élargie en raison de l'augmentation des dépenses sociales et de la subvention des recettes exceptionnelles des matières premières", a indiqué le rapport.

Le déficit devrait se maintenir à 2,5 % du PIB en 2025, lorsque Prabowo commencera à mettre en œuvre ses promesses de campagne, avant de se réduire légèrement à 2,4 % en 2026.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est dispose de lois stipulant que le déficit budgétaire annuel ne doit pas dépasser 3 % du PIB et que le ratio dette/PIB ne doit pas dépasser 60 % du PIB.

Les inquiétudes concernant l'impact des politiques de Prabowo sur le déficit et les ratios d'endettement ont renforcé la pression sur la rupiah et les rendements obligataires au cours des dernières semaines. Les collaborateurs de Prabowo ont déclaré à plusieurs reprises qu'il respecterait les règles budgétaires.

Selon l'équipe du président élu, son programme phare, qui consiste à donner aux étudiants des repas nutritifs gratuits, coûtera 450 billions de rupiahs (27,35 milliards de dollars), soit environ 2 % de la valeur du PIB, une fois qu'il sera pleinement mis en œuvre.

"Parce que ces (programmes sociaux) sont importants et peuvent renforcer le capital humain en Indonésie, il est nécessaire d'assurer leur durabilité à l'avenir", a déclaré Wael Mansour, économiste principal à la Banque mondiale, lors d'un point de presse.

"Il est donc important de les mettre en œuvre progressivement et d'une manière fiscalement saine.

Les prévisions supposent que Prabowo, qui entame son mandat de cinq ans en octobre, mettra progressivement en œuvre la politique des repas et la complétera par des réformes susceptibles d'accroître les recettes fiscales de 1 % à 1,5 % de la valeur du PIB par an.

Les réformes des recettes pourraient inclure l'abaissement des seuils d'imposition, la suppression des exemptions et l'amélioration des audits, selon le rapport.

La Banque mondiale a averti que les incertitudes économiques mondiales restaient un risque pour la balance extérieure et les positions fiscales du pays.

"Des chocs externes tels qu'une intensification potentielle des conflits armés ou des incertitudes géopolitiques pourraient entraîner une baisse plus forte que prévu des termes de l'échange, ce qui se traduirait par une diminution des recettes et un resserrement de la position budgétaire et extérieure", indique le rapport.

La Banque mondiale prévoit une croissance économique de 5,0 % en 2024, contre 5,05 % en 2023, puis de 5,1 % en 2025 et 2026.

M. Prabowo, qui est actuellement ministre indonésien de la défense, s'est engagé à porter la croissance à 8 % au cours de son mandat.

La Banque mondiale a estimé que le déficit de la balance courante de l'Indonésie par rapport au PIB se creuserait progressivement pour atteindre 0,9 % en 2024, 1,4 % en 2025 et 1,6 % en 2026, contre 0,1 % l'année dernière.

L'excédent commercial de l'Indonésie s'est déjà réduit cette année, la baisse des prix des produits de base ayant réduit les recettes d'exportation. (1 $ = 16 455 rupiah) (Reportage de Stefanno Sulaiman ; Rédaction de Gayatri Suroyo et John Mair)