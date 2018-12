L'Indonésie prend le contrôle de la mine de Grasberg, Rio Tinto sort du capital

JAKARTA (Agefi-Dow Jones)--L'Indonésie a pris le contrôle vendredi d'une des plus importantes mines de cuivre et d'or du monde, à l'issue d'une transaction de 3,85 milliards de dollars impliquant le géant minier anglo-australien Rio Tinto et le groupe américain Freeport-McMoRan.

L'Etat indonésien contrôle désormais 51% environ de la mine de Grasberg, tandis que Freeport détient les 49% restants. Rio Tinto, qui a reçu l'essentiel des fonds payés, sort du capital.

Selon les termes de l'accord, Freeport reste l'opérateur de la mine de Grasberg.

Cette opération intervient à l'issue d'un long litige entre Freeport et l'Etat indonésien, qui a fait fuir les investisseurs et menacé les approvisionnements en métal du pays.

