L'Indonésie prévoit d'augmenter le tarif des redevances sur l'étain et de le rendre plus progressif

Ce plan a pour but d'augmenter les revenus du gouvernement provenant de l'exploitation de l'étain, a déclaré le directeur général des minéraux et du charbon au ministère de l'énergie, Ridwan Djamaluddin, lors d'une audience parlementaire.

Le tarif actuel des redevances pour l'étain est fixé à 3 % et imposé sur la production mais basé sur le prix de vente. Ridwan a déclaré que le gouvernement souhaitait appliquer des tarifs plus élevés lorsque les prix augmentent.

"Nous simulons les chiffres de manière à ce que l'État reçoive plus de revenus et que les revenus des entités commerciales diminuent, mais pas trop. Nous trouverons un terrain d'entente acceptable pour les deux parties", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

M. Ridwan a également déclaré que son ministère préparait des recommandations politiques pour le président Joko Widodo concernant l'interdiction prévue d'exporter de l'étain moins transformé. Le président a évoqué cette idée dans le but d'attirer les investissements étrangers dans le traitement de l'étain après une interdiction similaire sur les expéditions de nickel.

"Actuellement, nous vendons 98% à l'étranger sous forme de lingots et 2% sont absorbés par le marché intérieur. Si nous voulons vraiment arrêter les exportations sous forme de lingots, cela signifie que nous devons nous préparer à son industrie de transformation à grande échelle", a-t-il déclaré.