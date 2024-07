L'Indonésie prévoit de généraliser l'utilisation du biodiesel B40 à base d'huile de palme en 2025, en remplacement de l'actuel mélange B35, a indiqué le ministère de l'énergie dans un communiqué.

Le plus grand producteur d'huile de palme au monde a actuellement un mélange obligatoire de 35 % de carburant à base d'huile de palme dans le biodiesel et cherche à augmenter le nouveau mélange de 40 % d'huile de palme afin de réduire ses importations d'énergie et d'augmenter la consommation de l'huile.

Si cette mesure est appliquée, la consommation globale de biodiesel pourrait atteindre 16 millions de kilolitres l'année prochaine, a déclaré le ministère.

Le ministère a déclaré mardi en fin de journée qu'il avait testé le biodiesel, mélangé à 40 % d'huile de palme, sur un train pour la première fois en début de semaine.

Cette année, le ministère prévoit également de tester le mélange B40 sur des machines agricoles, des centrales électriques et dans l'industrie du transport maritime. (Reportage de Bernadette Christina et Dewi Kurniawati ; Rédaction de Stanley Widianto ; Rédaction de John Mair et Savio D'Souza)