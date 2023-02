L'Indonésie prévoit de réduire son déficit budgétaire en 2024 et envisage une croissance plus élevée du PIB

L'Indonésie a enregistré un déficit budgétaire de 464,3 trillions de rupiahs (30,64 milliards de dollars) en 2022, soit 2,38 % du produit intérieur brut, sur la base de données non vérifiées, a déclaré le gouvernement le mois dernier.

Il prévoit un déficit fiscal de 2,84 % du PIB en 2023 et, selon le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati, un déficit du budget de l'État en 2024 dans une fourchette de 2,16 % à 2,64 % du PIB.

Abordant les plans de dépenses du budget de l'État pour l'année prochaine, Sri Mulyani a déclaré que les défis pour la croissance économique de 2024 comprennent le maintien de la confiance des consommateurs et le maintien d'une forte dynamique d'investissement, ainsi que l'anticipation des perturbations des exportations en raison de problèmes géopolitiques.

"L'année prochaine, le budget sera maintenu. D'une part, les recettes de l'État augmenteront avec un taux d'imposition toujours plus élevé et les dépenses budgétaires seront maintenues avec discipline et conformément aux programmes nationaux", a-t-elle déclaré.

Séparément, l'économie indonésienne devrait connaître une croissance comprise entre 5,3 % et 5,7 % en 2024, a déclaré lundi à Reuters Susiwijono Moegiarso, secrétaire du ministère coordonnateur de l'économie.

Les sources de cette croissance seraient les investissements et la consommation des ménages, a-t-il dit, qui représente plus de la moitié du PIB de l'Indonésie.

Parmi les autres sources figurent la transition énergétique, la construction de la nouvelle capitale et les politiques d'aval sur les ressources naturelles, a-t-il ajouté.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est a enregistré une croissance de 5,31 % en 2022, selon des données officielles publiées au début du mois, soit son meilleur taux de croissance annuel depuis 2013.

La consommation des ménages s'est accélérée l'année dernière, soutenue par les dépenses liées aux voyages à partir de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Le gouvernement a fixé un objectif de 5,3 % pour la croissance économique en 2023. Il a également donné une projection précoce pour l'inflation globale en 2024 dans une fourchette de 1,5 % à 3,5 %, a ajouté Susiwijono.

(1 $ = 15 155,0000 rupiahs)