L'Indonésie prévoit des exportations record de charbon de plus de 500 millions de tonnes en 2023

En 2022, l'Indonésie a produit 687 millions de tonnes de charbon et a exporté 494 millions de tonnes, a-t-il déclaré.

L'année dernière, la production a été supérieure à l'objectif de 663 millions de tonnes, malgré une interdiction d'exportation en début d'année qui a poussé certains mineurs à retenir leur production, ainsi que de fortes pluies qui ont perturbé les opérations.

Selon les données d'expédition de la société de conseil Kpler, les exportations de l'Indonésie vers l'Inde, la Corée du Sud, Taiwan et les Philippines ont toutes augmenté l'année dernière, tandis que les expéditions vers son plus grand marché, la Chine, ont baissé en 2022.

Exportations de charbon indonésien

Pendant ce temps, la consommation intérieure de charbon de l'Indonésie est estimée à 177 millions de tonnes en 2023, contre 193 millions de tonnes en 2022.

"Il y a un certain nombre de programmes d'efficacité que nous devons mener à bien pour réduire les émissions de carbone des centrales à charbon", a déclaré le ministre, expliquant cette estimation plus basse.

Les centrales au charbon représentent plus de 50 % de l'approvisionnement énergétique de l'Indonésie et le gouvernement a fixé l'année dernière un objectif plus ambitieux de réduction des émissions de 31,89 % par ses propres moyens, ou de 43,2 % avec le soutien international, d'ici 2030. Le pays vise également à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060.

M. Arifin s'attend à ce que les prix du charbon restent élevés cette année après les prix records de 2022, causés par les perturbations de l'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine.

"Les prix du charbon devraient encore bien se maintenir en 2023 en raison des problèmes d'équilibre mondial de l'énergie (offre et demande) qui ont encore besoin d'un certain soutien de la part du charbon", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le prix mensuel de référence du charbon fixé par le gouvernement indonésien a atteint un pic de 330,97 dollars par tonne en octobre. Il était de 305,21 $ par tonne ce mois-ci.

M. Arifin a également déclaré que le pays a consommé 10,45 millions de kilolitres (kl) de biodiesel fabriqué à partir d'huile de palme en 2022, et qu'il vise une consommation de 13 millions de kl cette année.

Le premier producteur mondial d'huile de palme devrait mettre en œuvre un programme "B35" en février, qui obligerait le carburant diesel à contenir 35 % d'huile de palme, contre 30 % actuellement.