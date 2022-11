L'Indonésie prolonge l'allégement des prêts pour certains secteurs touchés par la pandémie

L'Autorité des services financiers (OJK) a, depuis mars 2020, fourni des incitations aux banques pour restructurer les prêts des débiteurs ayant souffert de la pandémie.

"La plupart des secteurs et des industries ont repris avec une forte croissance. Toutefois, sur la base de notre analyse approfondie, plusieurs exceptions ont été constatées en raison de l'impact prolongé de la pandémie de COVID-19", a déclaré l'OJK dans un communiqué.

La nouvelle prolongation durera jusqu'en mars 2024 et s'appliquera aux entreprises telles que l'hébergement, l'alimentation et les boissons, et les industries à forte intensité de main-d'œuvre comme le textile et les chaussures, a précisé l'OJK.

Toutes les micro, petites et moyennes entreprises seront également éligibles aux incitations, a précisé le régulateur.

Les règles, qui signifient que les créanciers ne sont pas obligés de constituer des provisions pour les prêts douteux, ont contribué à prévenir une flambée du ratio des prêts non performants (PNP) en Indonésie.