L'Indonésie renforce la sécurité en Papouasie après la mort de 10 personnes lors d'une émeute.

Plus de 200 membres du personnel de sécurité, dont des policiers et des militaires, ont été déployés pour contenir la situation après que plus de 20 personnes aient été blessées lors de l'émeute de jeudi, selon la police.

La situation était "gérable" mais était surveillée, a déclaré le porte-parole de la police de la province de Papouasie, Ignatius Benny Ady Prabowo, dans un communiqué.

L'émeute avait commencé après que des habitants, irrités par des rumeurs concernant un enlèvement d'enfant, aient commencé à jeter des pierres sur le poste de police de Wamena où était détenu un homme accusé d'avoir enlevé un enfant de six ans, avait-il déclaré auparavant.

La police a convoqué les parents de l'enfant pour leur préciser qu'elle était en sécurité, mais cela n'a pas réussi à endiguer la violence et d'autres bâtiments ont été incendiés dans la zone, a-t-il ajouté.

Les forces de sécurité ont répondu en ouvrant le feu, tuant 10 personnes et en blessant 23, a déclaré Benny.

Amnesty International en Indonésie a demandé l'ouverture d'une enquête, déclarant que les décès de civils "ainsi que l'utilisation excessive du pouvoir par l'appareil d'État sur place" étaient regrettables.

Le chef de la police de Papouasie a présenté ses excuses pour ces décès.

Les tensions sont vives en Papouasie, qui est l'une des régions les plus pauvres du pays, depuis que des rebelles séparatistes ont enlevé un pilote néo-zélandais.

L'armée indonésienne a déclaré qu'elle était prête à mener une "opération de maintien de l'ordre" en dernier recours pour libérer le pilote si les négociations échouaient à décrocher sa libération.

Les séparatistes mènent une lutte de faible intensité pour l'indépendance depuis que la région riche en ressources, autrefois gouvernée par les Pays-Bas, est passée sous contrôle indonésien à la suite d'un référendum controversé soutenu par les Nations Unies en 1969.