L'Indonésie a déployé un hélicoptère et des centaines de sauveteurs mardi pour reprendre les recherches de 35 personnes toujours portées disparues après qu'un glissement de terrain dans une mine d'or illégale sur l'île de Sulawesi a tué au moins 23 personnes, a déclaré l'agence de recherche et de sauvetage.

Des pluies torrentielles ont déclenché la catastrophe de dimanche, qui a englouti les mineurs et les habitants du district de Suwawa dans la province de Gorontalo, à plus de 2 000 km à l'est de Jakarta, la capitale.

Près de 400 personnes assistées d'un hélicoptère ont participé aux opérations de sauvetage de mardi, qui ont repris après que de fortes pluies aient temporairement interrompu les opérations lundi, a déclaré Salama, un responsable de l'agence de recherche, qui utilise un seul nom.

Jusqu'à présent, 66 survivants ont été retirés des débris, bien que les efforts soient entravés par la boue épaisse, certains sauveteurs ayant dû marcher plus de 20 km pour atteindre le site de la catastrophe, a-t-il déclaré par téléphone.

Nopri, un mineur, a déclaré à la chaîne d'information MetroTV qu'il avait passé environ huit heures enterré sous un mètre de débris avant d'en sortir.

Lui et ses compagnons ont survécu en respirant l'air qui s'infiltrait par les interstices des débris, et il leur restait un peu d'eau pour lutter contre la soif, mais ils ont été contraints d'attendre les secours, a-t-il ajouté.

"Lorsque nous avons essayé de sortir, la terre est retombée", a-t-il déclaré. "Nous étions donc résignés, nous attendions simplement de l'aide.

Les glissements de terrain sont fréquents en Indonésie, le risque étant souvent accru par la déforestation et l'exploitation minière illégale à petite échelle dans les districts reculés, que les autorités ont du mal à réglementer.

Plus tôt dans la journée de mardi, le bilan s'élevait à 17 morts et 45 disparus.

En mai, des inondations soudaines et des coulées de boue ont tué plus de 50 personnes dans la province de Sumatra Ouest, à la suite de fortes pluies.

En avril, un glissement de terrain consécutif à des pluies de forte intensité dans le sud de Sulawesi a tué 18 personnes. (Reportage d'Ananda Teresia ; Rédaction d'Ed Davies et Clarence Fernandez)