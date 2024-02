Les candidats à la présidence indonésienne se préparent à leurs derniers grands rassemblements de samedi, afin d'enflammer leurs bases et d'influencer les électeurs indécis, alors que la campagne électorale touche à sa fin en vue de l'élection la plus importante du monde en une seule journée, la semaine prochaine.

Les candidats entreront dans une période de réflexion dimanche jusqu'au grand jour du 14 février, où trois candidats sont en lice pour succéder au très populaire président Joko Widodo, qui dirige l'Indonésie depuis une décennie et ne peut pas se représenter.

L'élection dans la troisième plus grande démocratie du monde oppose deux anciens gouverneurs populaires, Ganjar Pranowo et Anies Baswedan, et l'ancien commandant des forces spéciales Prabowo Subianto, qui est monté en flèche dans les sondages d'opinion avec le soutien tacite du président, et le fils du président sortant comme colistier.

L'enjeu est la direction, pour les cinq prochaines années, d'une économie du G20 riche en minerais et peuplée de 270 millions d'habitants, qui se positionne comme une future destination pour les entreprises multinationales dans les industries en aval.

Plus de 20 000 postes législatifs et administratifs seront également pourvus la semaine prochaine par 259 000 candidats.

Ganjar, du plus grand parti, cherchera à consolider son soutien dans le centre de Java, qu'il a servi pendant deux décennies en tant que gouverneur et législateur, tandis qu'Anies, un candidat indépendant qui a été gouverneur de la capitale de 2017 à 2022, tiendra son rassemblement dans le plus grand stade de la ville.

Le ministre de la défense, Prabowo, qui se présente pour la troisième fois consécutive aux élections, tiendra son meeting dans un autre stade de Jakarta, dans l'espoir de convertir en votes les jeunes Indonésiens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des 204,8 millions d'électeurs indonésiens ont moins de 40 ans.

SONDAGE : UN COUP DE POUCE

Prabowo a reçu un coup de pouce vendredi lorsque le dernier sondage d'opinion réalisé par Indikator Politik Indonesia lui a donné une majorité, avec 51,8 % de soutien parmi les 1 200 personnes interrogées.

Un second tour aura lieu en juin si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix.

Anies est le candidat préféré de 24,1 % des personnes interrogées, tandis que 19,6 % ont opté pour Ganjar, et qu'environ 4,5 % sont indécis.

Les électeurs indécis pourraient être déterminants pour l'ancien universitaire Anies et le populiste Ganjar pour forcer un second tour entre les deux premiers, un scénario qui pourrait changer de manière significative la dynamique de la course à la présidence.

Arya Fernandes, du Centre indonésien d'études stratégiques et internationales, a déclaré qu'un taux de participation élevé était essentiel si Prabowo voulait remporter la victoire la semaine prochaine.

"Tout dépendra de la capacité de Prabowo à s'assurer que ses fidèles se rendent aux urnes", a-t-il déclaré.

Prabowo a fait peau neuve pour tenter de se débarrasser de sa réputation de nationaliste colérique et de lieutenant redouté de feu l'homme fort Suharto, cultivant désormais une image plus douce de grand-père aimant les chats et dansant maladroitement.

Mais Arya pense que son regain de popularité est dû au soutien implicite du président, mieux connu sous le nom de Jokowi, dont les alliés disent qu'il considère son ancien rival Prabowo comme le candidat de la continuité.

"Il n'y a pas d'autres explications que l'effet du soutien politique de Jokowi", a déclaré M. Arya.