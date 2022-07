L'Indonésie s'est-elle débarrassée de son statut "fragile" parmi les marchés émergents ?

Mais à l'aube d'un nouveau cycle de resserrement monétaire mené par la Réserve fédérale américaine, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et ses marchés de capitaux ont fait preuve d'une résilience remarquable, ce qui permet de se demander si la situation a fondamentalement changé.

La banque centrale indonésienne est l'une des moins belliqueuses au monde, n'ayant donné aucune indication sur le moment où elle pourrait relever ses taux, tandis que l'inflation vient tout juste de dépasser la fourchette cible de 2 % à 4 % et que la rupiah est l'une des devises les plus performantes de l'Asie émergente.

Cette situation contraste avec celle de 2013, lorsque la simple mention par la Fed de plans de réduction des mesures de relance a déclenché des sorties de capitaux déstabilisantes qui ont vu la rupiah chuter de 20 %, obligeant la Bank Indonesia (BI) à relever ses taux de 175 points de base.

"En Indonésie... il n'y a pas eu de hausse du taux directeur depuis le début de l'année. C'est extrêmement rare", a déclaré Ivan Tan, analyste des institutions financières de l'agence de notation S&P, lors d'un séminaire la semaine dernière.

En dépit de certains risques politiques, l'Indonésie semble mieux résister aux conditions économiques que les autres pays faisant partie des cinq pays les plus fragiles, à savoir l'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud et le Brésil.

Les responsables politiques affirment avoir tiré les leçons des crises passées et conçu des politiques telles que la mise en place d'un marché national des changes à terme non livrable, la promotion d'une plus grande utilisation d'autres devises dans le commerce et l'investissement plutôt que du dollar américain et la vente de plus d'obligations aux investisseurs locaux pour éviter une trop grande dépendance à l'égard de l'argent chaud étranger.

Bien que le degré d'efficacité de ces politiques fasse l'objet d'un débat, les analystes s'accordent à dire que les exportations record dans un contexte de boom mondial des matières premières ont aidé l'Indonésie à renforcer sa résilience économique.

"L'Indonésie bénéficie de son statut d'exportateur net de matières premières... elle est très bien placée pour contrôler les pressions inflationnistes liées à l'offre auxquelles certaines autres économies sont confrontées", a déclaré M. Tan de S&P.

Cela n'a pas seulement aidé le pays riche en ressources à enregistrer des excédents de compte courant, mais aussi le gouvernement à réduire les objectifs de vente d'obligations et à financer des subventions énergétiques pour protéger ses 270 millions d'habitants des prix élevés du pétrole au niveau mondial.

De plus, le marché boursier indonésien est en hausse de plus de 5 % depuis le début de l'année, comparé aux baisses des autres grands marchés boursiers asiatiques, après avoir connu l'année dernière le calendrier d'introduction en bourse le plus chargé d'Asie du Sud-Est.

Les autorités espèrent que la stabilité du marché financier permettra à l'économie de croître d'au moins 6 % par an afin que l'Indonésie puisse atteindre l'objectif de devenir un pays riche d'ici 2045, date du 100e anniversaire de son indépendance. Les objectifs à long terme de l'Indonésie comprennent également l'exploitation de ses abondantes ressources, y compris les minéraux tels que le minerai de nickel, en les transformant davantage sur place.

Le gouverneur de BI, Perry Warjiyo, a déclaré que l'accent mis par le gouvernement sur la progression de la chaîne de transformation des produits de base modifierait la structure de la balance extérieure de l'Indonésie, en renforçant les flux de capitaux avec les investissements directs étrangers tout en diversifiant les exportations.

"Pour l'ensemble de l'année, le déficit (du compte courant) sera faible et la balance des paiements globale enregistrera un excédent. Cela signifie fondamentalement que l'offre de devises étrangères est élevée et qu'elle maintiendra la stabilité du taux de change de la roupie", a déclaré M. Warjiyo lors de la dernière réunion de politique générale de la BI.

AMÉLIORATION TEMPORAIRE ?

La surperformance actuelle de l'Indonésie est assombrie par les risques politiques qui pèsent sur certaines des réformes clés du président Joko Widodo et ses ambitions à plus long terme de devenir une nation riche d'ici 2045.

Il s'agit notamment d'une contestation judiciaire de sa loi phare sur la création d'emplois, qui vise à réduire les formalités administratives, et des objections de l'Union européenne à l'interdiction d'exporter du nickel en Indonésie.

Des questions subsistent également quant à la capacité de l'Indonésie à maintenir sa stabilité, alors que l'on s'attend à ce que la Fed continue à relever ses taux de manière agressive, que les prix des matières premières se refroidissent et que des risques de récession mondiale se profilent.

"Une grande partie de l'amélioration (de l'Indonésie) semble être de nature temporaire", a déclaré à Reuters Thomas Rookmaaker, responsable des souverains d'Asie-Pacifique chez Fitch Ratings.

Fitch, qui a confirmé les notes d'investissement de l'Indonésie la semaine dernière, s'attend à ce que BI augmente les taux d'intérêt de 50 points de base cette année et de 100 points de base supplémentaires en 2023 pour limiter le différentiel de taux avec les États-Unis et éviter une forte dépréciation de la roupie, a-t-il dit.

M. Tan de S&P s'attend également à des pressions sur la rupiah cette année dans le cadre du resserrement monétaire mondial.

Mais certains analystes ne voient pas la BI pressée de relever les taux en raison de la faible inflation de base.

Damhuri Nasution, économiste chez BNI Securities, a déclaré que les exportations devraient rester fortes pendant un certain temps, donnant à BI le temps de se concentrer sur la croissance et de surveiller les risques de récession.

Entre-temps, certains investisseurs étrangers soutiennent la croissance de l'Indonésie.

Nick Payne, responsable de la stratégie des marchés émergents mondiaux chez Jupiter Asset Management, surpondère les actions indonésiennes et prévoit une reprise continue après la pandémie.

"Une inflation modérée, une bonne position de la balance courante et des prix élevés des matières premières, tout cela contribue à la stabilité de la rupiah dans l'environnement mondial difficile actuel", a déclaré Payne dans des commentaires envoyés par e-mail, prévoyant une longue période de croissance soutenue pour les bénéfices des entreprises.