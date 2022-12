L'Indonésie va autoriser d'anciens politiciens à diriger la banque centrale - sources

Les projets du parlement de ces dernières années visant à remanier le mode de fonctionnement de la banque centrale ont suscité des inquiétudes sur le marché quant à la possibilité que la Bank Indonesia (BI) perde son indépendance et que son processus d'élaboration des politiques soit menacé par des interférences politiques.

Le Parlement et le gouvernement doivent approuver une version finale du projet de loi plus tard dans la journée de jeudi et un membre de la commission parlementaire qui supervise le projet de loi a déclaré que le Parlement tiendra une session plénière pour un vote final lundi.

Le projet de loi élargira également le mandat de BI pour soutenir la croissance économique, en plus de la gestion de la valeur de la roupie, et permettra à BI d'acheter des obligations directement au gouvernement "sous certaines conditions" fixées par le président, a déclaré l'une des sources, qui a refusé d'être nommée car le projet de loi n'est pas encore public.

BI et les commissions parlementaires en charge du projet de loi n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'on leur a demandé de faire des commentaires.

BI a procédé à de tels achats d'obligations pendant la pandémie de COVID-19, et le programme d'assouplissement quantitatif doit prendre fin cette année.

Outre la direction de BI, les politiciens qui démissionnent de leur parti pourront également diriger la Financial Services Authority et la Deposit Insurance Corporation.

"Les politiciens ont les mêmes droits que les autres de se présenter à ces postes et en termes de compétences, ils peuvent le faire", a déclaré la source.

Le président Joko Widodo a précédemment promis que la BI resterait indépendante.

Tauhid Ahmad, économiste à l'Institut pour le développement de l'économie et des finances (INDEF), un groupe de réflexion local, a déclaré que si, à l'heure actuelle, aucune règle spécifique n'interdit à un politicien de se présenter à un poste de BI, un "code d'éthique" les en empêche.

M. Tauhid a déclaré que même si un candidat BI devait désormais se retirer d'un parti politique, les liens avec ce dernier resteraient forts.

"Il y a un risque que l'indépendance de BI soit affaiblie", a-t-il déclaré.

Actuellement, BI dispose d'un conseil d'administration de six membres, qui sont recommandés par le président et élus par le parlement. Ils peuvent venir de n'importe quel milieu, mais cinq membres actuels sont des banquiers centraux de carrière et l'un d'entre eux a une longue carrière d'économiste.

Un groupe d'experts auprès du comité législatif du parlement avait précédemment recommandé que les ministres du cabinet aient le droit de vote lors des examens mensuels de la politique monétaire de la BI et de former un Conseil monétaire pour superviser la BI, avec des sièges pour le ministre des finances et un ministre du secteur économique.

Ces recommandations, cependant, n'ont pas été incluses dans le dernier projet, a déclaré une source.