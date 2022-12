L'Indonésie vise l'introduction en bourse de deux unités de Pertamina l'année prochaine - ministre adjoint

Pertamina Hulu Energi, l'unité en amont de Pertamina, devrait vendre une participation de 10 à 15 % dans le cadre d'une introduction en bourse l'année prochaine et a procédé à un premier "sondage" des investisseurs potentiels, a déclaré le vice-ministre des entreprises publiques, Pahala Mansury, aux parlementaires.

Le gouvernement a également pour objectif de conclure l'introduction en bourse de l'unité géothermique de Pertamina au cours du premier trimestre de l'année prochaine après qu'elle ait été retardée en raison de conditions de marché "moins qu'optimales" cette année, a déclaré Pahala.

L'introduction en bourse de Pertamina Geothermal Energy devait initialement avoir lieu au deuxième trimestre de cette année.

Pertamina Hulu Energi pourrait lever entre 1 et 3 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, selon la publication IFR, citant des personnes ayant connaissance de la question.

IFR avait également rapporté précédemment que l'IPO de l'unité géothermique pourrait lever jusqu'à 500 millions de dollars.

Pahala n'a pas divulgué la valeur attendue lors de l'audience.

Il a déclaré qu'au cours des prochaines années, l'unité en amont devrait dépenser entre 4 et 6 milliards de dollars par an dans le cadre d'un effort du gouvernement pour renforcer la sécurité énergétique et que Pertamina Hulu ne pouvait pas seulement compter sur sa société mère.

"Nous espérons diversifier le financement ... et optimiser la dynamique des prix élevés du pétrole et du gaz", a déclaré M. Pahala, ajoutant que le gouvernement pousserait également Pertamina Hulu à étendre le développement de projets offshore.

Le gouvernement prépare également la vente d'actions de la société publique d'huile de palme Perkebunan Nusantara et du fabricant public d'engrais Pupuk Kaltim, a-t-il ajouté.