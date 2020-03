L'Insee prévoyait de réduire ses prévisions de PIB avant les mesures de confinement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a annoncé lundi que les informations collectées avant les annonces gouvernementales de jeudi et samedi laissaient attendre une révision "en légère baisse" de la prévision concernant le produit intérieur brut (PIB) de la France au premier trimestre 2020, et une réduction plus importante de celle pour le deuxième trimestre.

La dernière note de conjoncture de l'Insee, publiée en décembre, faisait état d'une prévision de croissance de 0,2% au premier trimestre et 0,3% au trimestre suivant. Cependant, ces projections ont été publiées avant l'apparition de l'épidémie de coronavirus en Europe et la décision du gouvernement de fermer tous les commerces non essentiels et les établissements scolaires en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également incité les entreprises à recourir, lorsque c'est possible, au télétravail.

"En dépit d'indicateurs économiques favorables en janvier et février, les prédépouillements des réponses aux enquêtes de conjoncture reçues au début du mois de mars signalaient une dégradation du climat des affaires en France au moins du même ordre de grandeur qu'à l'automne 2008 [lors de la crise financière, ndlr]. Le durcissement des consignes sanitaires rend de toutes façons ces estimations caduques", a indiqué l'Insee dans son communiqué.

L'Insee a ajourné la publication de sa prochaine note trimestrielle de conjoncture, initialement prévue le 24 mars. "L'Insee a pour objectif de diffuser désormais, si possible toutes les deux semaines, une courte analyse sur l'évolution de la situation économique", a indiqué l'institut.

Concernant les indicateurs mensuels de conjoncture, l'Insee "pense être en mesure de publier chaque mois l'indice des prix à la consommation deux semaines après la fin du mois, selon le calendrier habituel", mais peut-être pas les estimations flash habituellement communiquées en fin de mois.

Par ailleurs, l'Insee "a pour objectif d'assurer la continuité de la production des comptes nationaux. Il est cependant possible que les publications des comptes trimestriels au premier et deuxième trimestre 2020 ne suivent pas le calendrier habituel, notamment la première estimation prévue à 30 jours après la fin de chaque trimestre", a-t-il indiqué.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: LBO

