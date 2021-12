L'Inter leader, Milan 2e !

L'Inter conserve sa place de leader ! Les Interistes se sont imposés sur la plus petite des marges possibles (1-0) contre le Torino grâce à un but de Denzel Dumfries (30'). Milan prend la place de dauphin grâce à son succès 4-2 sur la pelouse de l'Empoli ! Stefano Pioli peut remercier Frank Kessié auteur d'un doublé. Au contraire de Naples qui perd sa 2e place avec son revers 1-0 contre la Spezia. Bologne se relance ! Après 3 revers consécutifs, les hommes de Mihajlovic se sont imposés 3-0 sur le terrain de Sassuolo. La Lazio l'a également emporté à l'extérieur sur le terrain de Venise (1-3). Pas la même réussite pour l'autre club de la capitale. L'AS Rome a été accroché 1-1 par la Sampdoria qui arrache le nul grace à un but en fin de match de Gabbiadini. Également un match nul entre le Hellas Vérone et la Fiorentina (1-1). Lasagna et Castrovilli ont été les buteurs de cette rencontre.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)