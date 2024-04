Bagdad est en train de réparer un oléoduc qui pourrait lui permettre d'envoyer 350 000 barils par jour (bpj) en Turquie d'ici la fin du mois, a déclaré lundi un vice-ministre irakien du pétrole, une mesure susceptible d'irriter les compagnies pétrolières étrangères et le gouvernement régional du Kurdistan (KRG).

La réouverture de l'oléoduc Kirkuk-Ceyhan, fermé depuis une décennie, offrirait une voie concurrente à l'oléoduc de la région du Kurdistan, fermé depuis un an, les négociations entre Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan sur la reprise des exportations étant dans l'impasse.

Bagdad juge illégaux les accords de partage de la production entre les Kurdes et les entreprises étrangères qui utilisent l'oléoduc du gouvernement régional du Kurdistan.

Le gouvernement fédéral de Bagdad exigera des compagnies pétrolières qu'elles négocient avec lui pour vendre leur pétrole à la Turquie via l'oléoduc réactivé, ce qui risque d'irriter les Kurdes qui dépendent presque entièrement des recettes pétrolières.

Les exportations via l'oléoduc de 960 km ont été interrompues en 2014 après les attaques répétées des militants de l'État islamique. L'oléoduc représentait autrefois environ 0,5 % de l'approvisionnement mondial.

"Les travaux de réparation sont en cours et une importante station de pompage de brut avec des installations de stockage a été achevée. L'oléoduc devrait être opérationnel et prêt à redémarrer les flux d'ici la fin du mois", a déclaré à Reuters Basim Mohammed, vice-ministre irakien du pétrole chargé des affaires en amont.

La réparation des sections endommagées à l'intérieur de l'Irak et l'achèvement d'une station de pompage essentielle constitueront la première étape des opérations visant à rétablir la pleine capacité de l'oléoduc, a-t-il ajouté.

L'oléoduc du gouvernement régional du Kurdistan a été arrêté le 25 mars 2023, après qu'un tribunal d'arbitrage a jugé qu'il violait les dispositions d'un traité de 1973 en facilitant les exportations de pétrole de la région semi-autonome du Kurdistan sans l'accord de Bagdad.

Les négociations en vue de sa remise en service ont échoué, la Turquie, le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement fédéral ayant formulé des demandes contradictoires.

Deux responsables pétroliers irakiens et un conseiller énergétique du gouvernement, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que Bagdad s'était opposé à une demande kurde selon laquelle le gouvernement fédéral devait payer un droit de transit de 6 dollars par baril à la société pétrolière russe Rosneft, qui possède en partie l'oléoduc.

"Les fonctionnaires du ministère irakien du pétrole ont dit à l'équipe de négociation kurde qu'ils considéraient l'accord entre le gouvernement régional du Kurdistan et Rosneft comme illégal et comme une violation des lois irakiennes en vigueur", a déclaré Bahjat Ahmed, conseiller en énergie basé dans la région du Kurdistan, qui a été informé des pourparlers.

Un porte-parole du gouvernement régional du Kurdistan n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

BESOIN MUTUEL

Malgré les tensions entre les Kurdes et Bagdad, les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Les partis kurdes ont aidé des hommes politiques irakiens à accéder au pouvoir et Bagdad a contribué aux salaires des fonctionnaires et des combattants kurdes.

Les exportations du gouvernement régional du Kurdistan sont acheminées par un oléoduc du gouvernement régional du Kurdistan jusqu'à Fish-Khabur, à la frontière nord de l'Irak, où le pétrole pénètre en Turquie et est pompé jusqu'au port de Ceyhan, sur la côte méditerranéenne.

Trois sources de la compagnie publique North Oil Company (NOC) ont déclaré que des essais de pompage de brut avaient commencé au début de la semaine dernière pour vérifier les parties de l'oléoduc qui passent à l'intérieur des territoires irakiens et qu'ils avaient trouvé des fuites dans certains segments.

Les équipes techniques irakiennes de la NOC ont accéléré les opérations de réparation des sections endommagées qui vont de Kirkouk à la frontière avec la Turquie, en passant par les provinces de Salahuddin et de Mossoul.

Les deux responsables pétroliers irakiens et un conseiller énergétique du gouvernement ont déclaré que l'accord entre Bagdad et Ankara sur l'exploitation de l'oléoduc Irak-Turquie (ITP) a été prolongé en 2010 pour une durée de 15 ans et expirera à la mi-2025.

La reprise de l'exploitation de l'ancien oléoduc sera discutée dans le cadre des négociations visant à prolonger l'accord (ITP), a déclaré le conseiller énergétique du gouvernement.