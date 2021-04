L'Iran a installé à Natanz de nouvelles centrifugeuses de pointe-AIEA

par Francois Murphy

VIENNE, 21 avril (Reuters) - L'Iran a installé des centrifugeuses perfectionnées supplémentaires de type IR-2m et de type IR-4 sur son site souterrain d'enrichissement de l'uranium à Natanz, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans un rapport que Reuters a pu consulter.

Il s'agit d'une violation supplémentaire par Téhéran de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, alors même que l'Iran et les Etats-Unis ont débuté des discussions indirectes pour revenir dans le cadre du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais).

Des progrès ont été rapportés dans les discussions organisées à Vienne sous l'égide des parties toujours prenantes de l'accord, Téhéran évoquant l'hypothèse de conclure un accord provisoire d'ici fin mai avant d'envisager un règlement plus durable.

Un porte-parole du gouvernement iranien a déclaré que la décision prise la semaine dernière par l'Iran de produire de l'uranium enrichi à 60% était "réversible".

Aux termes de l'accord de 2015, l'Iran peut seulement produire de l'uranium enrichi à Natanz avec des centrifugeuses de première génération, de type IR-1, qui sont bien moins efficaces que les modèles avancés.

"Le 21 avril, l'agence a vérifié que (...) six cascades comprenant jusqu'à 1.044 centrifugeuses IR-2m et deux cascades avec jusqu'à 348 centrifugeuses IR-4 (...) ont été installées, et un nombre d'entre elles sont utilisées", est-il écrit dans le rapport de l'AIEA destiné à ses pays membres, que Reuters a pu consulter.

Dans le document, l'agence onusienne indique aussi que l'Iran l'a informé de son projet d'installer quatre foyers supplémentaires de centrifugeuses IR-4 à Natanz.

Le mois dernier, l'AIEA avait rapporté que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à Natanz à l'aide de ce deuxième type de centrifugeuse perfectionnée. (version française Jean Terzian)