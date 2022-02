L'Iran a le droit de poursuivre ses recherches, dit un haut responsable

(Reuters) - Un haut responsable de la sécurité iranien, Ali Shamkhani, a estimé samedi que le pays avait le droit de poursuivre ses activités de recherche et de développement en matière nucléaire, qui ne sauraient être freinées par aucun accord.

"Le droit légal de l'Iran de poursuivre la recherche et le développement et de maintenir ses capacités et ses réalisations nucléaires pacifiques, parallèlement à sa sécurité (...) ne peut être limité par aucun accord", a écrit Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, dans un message diffusé sur Twitter.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdolahian, a déclaré pour sa part que Washington devrait fournir des garanties pour la relance de l'accord nucléaire de 2015.

L'administration de Joe Biden a rétabli des dérogations qui protégeaient des sanctions américaines des pays et sociétés étrangers impliqués dans des projets nucléaires non militaires en Iran. Une décision qui intervient alors que les discussions destinées à rétablir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien sont entrées dans leur dernière ligne droite.

