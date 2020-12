L'Iran convoque l'ambassadeur de France après l'exécution de Rouhollah Zam

13 décembre (Reuters) - L'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué dimanche au ministère iranien des Affaires étrangères, après la vive condamnation par Paris de l'exécution du journaliste iranien Rouhollah Zam, rapportent les médias iraniens.

L'ambassadeur d'Allemagne, dont le pays exerce la présidence tournante de l'Union européenne, a lui aussi été convoqué.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a transmis à ces diplomates les protestations de l'Iran à la suite des réactions françaises et européennes à l'exécution de Rouhollah Zam.

Ce dernier, qui a vécu un temps en exil en France avant d'être capturé en Irak puis transféré en Iran, a été pendu samedi. Il a été jugé coupable d'incitation à la violence lors du mouvement de contestation de 2017 en Iran.

La France a dénoncé un "acte barbare et inacceptable" et a condamné "avec la plus grande fermeté cette atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de la presse".

Le Quai d'Orsay annonce dimanche sur Twitter que l'ambassadeur de France à Téhéran ne participera pas au forum commercial Iran-Europe qui devait avoir lieu de lundi à mercredi en visioconférence. L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont pris la même décision, ajoute le ministère des Affaires étrangères. Les organisateurs ont par la suite annoncé l'annulation de l'événement.

L'UE a pour sa part condamné cette exécution "dans les termes les plus forts". (version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)