L'Iran dément être prêt à négocier sur ses missiles

(Edité et actualisé §7 à 11 avec interview de Zarif, réaction iranienne)

WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - L'Iran a démenti mardi être prêt à négocier sur son programme de missiles balistiques, contrairement à ce qu'a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Donald Trump a dit mardi, lors d'une réunion de son cabinet à la Maison blanche, que "beaucoup de progrès" avaient été accomplis pour sortir de la confrontation entre les Etats-Unis et l'Iran, mais il n'a pas donné de détails.

Mike Pompeo a expliqué ensuite que Téhéran avait signalé son intention de négocier sur son programme de missiles, affirmation rapidement démentie par la mission de l'Iran à l'Onu.

Donald Trump a retiré en mai 2018 les Etats-Unis de l'accord de 2015 limitant les activités nucléaires de l'Iran et rétabli de lourdes sanctions contre la République islamique, afin de contraindre Téhéran à une renégociation plus large sur son programme nucléaire mais aussi son programme de missiles et son expansionnisme régional.

"On a fait beaucoup de progrès", a dit Donald Trump. "On verra la suite, mais on a fait beaucoup de progrès. Nous voulons les aider. Nous voulons être bons avec eux, travailler avec eux, les aider de toutes les manières possibles, mais ils ne peuvent pas avoir d'arme nucléaire. A propos, nous ne cherchons pas à changer le régime."

Selon Mike Pompeo, "le régime iranien s'évertue à imaginer ce qu'il va faire de son économie, parce que nous sommes terriblement efficaces".

"Le résultat, c'est que (...), je crois que c'était hier, ou avant-hier, les Iraniens ont dit pour la première fois qu'ils étaient prêts à négocier à propos de leur programme de missiles. Nous aurons donc cette opportunité, j'espère, si nous continuons à appliquer notre stratégie."

Mike Pompeo faisait apparemment référence à des propos tenus lundi sur NBC par le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

Actuellement en visite à New York, Mohammad Javad Zarif a déclaré que l'Iran serait prêt à discuter de ses missiles à la seule condition que les Etats-Unis cessent d'armer l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

"S'ils veulent parler de nos missiles, ils doivent d'abord cesser de vendre toutes ces armes, y compris des missiles, dans notre région", a déclaré le ministre iranien.

Téhéran a jusqu'ici et de manière répétée exclu de négocier avec les Etats-Unis tant que Washington ne lèverait pas ses sanctions.

"Les missiles iraniens (...) ne sont absolument et en aucune circonstance négociables avec quiconque ou un quelconque pays. Point final", a écrit sur Twitter le porte-parole de la mission iranienne aux Nations unies, Alireza Miryousefi.

L'Iran continuera à s'affranchir de certains engagements pris dans le cadre de l'accord international de 2015 sur son programme nucléaire, a déclaré mardi le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a reproché aux signataires européens de cet accord de ne pas respecter leurs obligations. (Jeff Mason Jean-Stéphane Brosse pour le service français)