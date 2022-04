L'Iran déplace des machines pour fabriquer des pièces de centrifugeuses à Natanz - Observatoire nucléaire de l'ONU

L'Iran a autorisé les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à accéder à Karaj en décembre pour y réinstaller des caméras de surveillance après une impasse de plusieurs mois qui a suivi ce que Téhéran a qualifié de sabotage israélien ayant détruit une caméra et gravement endommagé une autre, ce qui a incité l'Iran à retirer les quatre caméras.

Un mois plus tard, l'Iran a informé l'AIEA qu'il déplaçait la production de pièces pour les centrifugeuses avancées, des machines qui enrichissent l'uranium, vers un nouveau site à Ispahan, et l'AIEA y a installé des caméras pour surveiller ce travail.

On sait peu de choses sur l'atelier d'Ispahan. Des diplomates ont déclaré qu'il était légèrement plus grand que celui de Karaj. Mercredi, l'AIEA a déclaré que l'Iran avait déplacé tous les équipements de Karaj vers un lieu non spécifié à Natanz, ce qui soulève la question de savoir s'il va augmenter la production en utilisant à la fois Natanz et Ispahan.

"À la même date (4 avril), les inspecteurs de l'Agence ont vérifié que ces machines restaient sous le sceau de l'Agence à cet endroit de Natanz et qu'elles ne fonctionnaient donc pas", a déclaré l'AIEA dans un communiqué résumant un rapport confidentiel aux États membres, vu par Reuters.

Ni la déclaration ni le rapport ne décrivent l'emplacement à Natanz, un site qui comprend une grande usine d'enrichissement souterraine et divers bâtiments en surface.

En vertu d'un arrangement vieux de plus d'un an, l'AIEA n'a pas accès pour l'instant aux données recueillies par certaines de ses caméras, comme celles du nouvel atelier d'Ispahan.

"Sans accès aux données et aux enregistrements recueillis par ces caméras, l'agence n'est pas en mesure de confirmer si la production de composants de centrifugeuses dans l'atelier d'Ispahan a commencé", indique le rapport aux États membres de l'AIEA.