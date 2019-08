L'Iran dévoile un nouveau système de défense aérienne

DUBAI, 10 août (Reuters) - L'Iran a dévoilé samedi un nouveau système de défense aérienne d'une portée de 400 km que les autorités présentent comme capable d'offrir une protection contre les missiles de croisière et les missiles balistiques ainsi que contre les drones.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension entre les Etats-Unis et la République islamique dans le Golfe après que des unités militaires iraniennes ont abattu un drone américain avec un missile sol-air en juin.

Le gouvernement iranien affirme que le drone se trouvait au dessus de son territoire ce que dément Washington.

La télévision iranienne a montré les images d'un système de radar mobile baptisé Falaq qui est une version améliorée du système Gamma que les experts estiment de fabrication russe.

"Ce système dispose de hautes capacités et peut détecter tous les types de missiles de croisière et balistiques et les drones", a expliqué le général Alireza Sabahifard, commandant des forces de défense aérienne, cité par l'agence de presse Mehr.

Le système Falaq est une version révisée par l'armée iranienne d'un système qui n'avait plus été employé depuis longtemps, a ajouté Sabahifard sans préciser dans quel pays ce système avait été fabriqué.

