L'Iran dit avoir porté secours à un pétrolier dans le Golfe

DUBAI, 16 juillet (Reuters) - Plusieurs bâtiments de la marine iranienne sont venus porter assistance à un pétrolier étranger en panne dans le Golfe, a déclaré mardi le ministère iranien des Affaires étrangères.

Selon le porte-parole du ministère Abbas Mousavi, cité par l'agence de presse ISNA, un pétrolier - qui n'a pas été identifié dans l'immédiat - a rencontré un problème technique et demandé de l'aide, avant d'être remorqué par la marine iranienne dans les eaux territoriales de l'Iran afin d'y être réparé.

Un journaliste de CNN rapportait auparavant que les services de renseignement américains étaient de plus en plus convaincus qu'un navire pétrolier des Emirats arabes unis, le MT Riah, avait été arraisonné par les gardiens de la Révolution. Mais le reporter a cité d'autres sources dans le Golfe selon lesquelles le tanker était simplement tombé en panne et qu'il avait pu être remorqué par les navires de guerre iraniens.

Plusieurs incidents dans le détroit d'Ormuz ont alimenté de vives tensions ces dernières semaines entre l'Iran d'une part, les Etats-Unis et les pays du Golfe de l'autre.

(Rédaction de Dubaï Jean-Stéphane Brosse pour le service français)