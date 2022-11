L'Iran envoie des renforts militaires dans les régions kurdes

DUBAÏ, 25 novembre (Reuters) - Les Gardiens de la révolution, force d'élite de l'armée iranienne, ont renforcé leur présence dans les régions kurdes de l'Iran, ont rapporté vendredi les médias officiels, alors que les manifestations contre le pouvoir se poursuivent dans le pays.

La vague de colère qui a suivi la mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée par la police des moeurs pour une tenue jugée inappropriée, s'est rapidement propagée dans tout le pays et en particulier dans les régions périphériques de l'Iran où vivent des minorités, dont beaucoup sont des musulmans sunnites.

Des Gardiens de la révolution supplémentaires ont été envoyés dans les régions de l'ouest et du nord-ouest iranien, à forte population kurde, selon plusieurs agences de presse officielles.

Des vidéos montrant des manifestations qui auraient été organisées vendredi à Zahedan, capitale du Sistan-et-Baloutchistan, région du sud-est de l'Iran située près de la frontière avec le Pakistan, ont par ailleurs été diffusées sur le site internet 1500Tavsir.

On pouvait y entendre des coups de feu et, dans l'une d'elles, voir des manifestants se mettre à couvert.

D'autres vidéos diffusées par des organisations de défense des droits de l'homme et des activistes montraient des dizaines de manifestants défilant dans les rues de Zahedan et criant des slogans contre le guide suprême iranien, les miliciens bassidjis et les Gardiens de la révolution.

Ils ont également scandé: "Les Baloutches et les Kurdes sont frères." Des femmes protestaient aux cris de: "Viol! Crime! À bas ce pouvoir clérical!"

Des manifestants portant un blessé pouvaient être vus dans une autre vidéo.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'authenticité de ces vidéos. (Reportage rédaction de Dubaï, rédigé par Angus McDowall; version française Camille Raynaud, édité par Tangi salaün)