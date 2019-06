L'Iran et les autres signataires de l'accord de 2015 se verront le 28 juin à Vienne

BRUXELLES, 20 juin (Reuters) - Des représentants de l'Iran et des cinq autres pays signataires de l'accord de juillet 2015 encadrant le programme nucléaire de la république islamique se verront le 28 juin à Vienne pour discuter des moyens de sauver ce plan d'action dont les Etats-Unis se sont retirés il y a un an, a annoncé jeudi l'Union européenne.

L'Iran, les trois pays européens signataires de l'accord (Allemagne, France et Grande-Bretagne, ou E3) ainsi que la Russie et la Chine seront représentés.

Cette rencontre, organisée dans la capitale autrichienne où l'accord encadrant les activités nucléaires de l'Iran a été signé il y a près de quatre ans, portera sur les moyens de "relever les défis résultats du retrait et de la ré-imposition de sanctions par les Etats-Unis contre l'Iran", précise le communiqué par le service de l'action extérieure de l'UE.

Elle portera aussi sur les "annonces récentes" de l'Iran au sujet des engagements pris dans ce cadre.

Un an jour pour jour après la décision de Donald Trump, la République islamique a annoncé le 8 mai dernier qu'elle ne se considérait plus tenue de respecter certains des engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne et a donné 60 jours aux autres signataires pour mettre leurs promesses en oeuvre, sous peine de s'en affranchir encore davantage.

Des discussions sont par ailleurs prévues entre les représentants de la "troïka" européenne et Brian Hook, responsable du dossier iranien au département d'Etat américain, le 27 juin à Paris, soit la veille de la rencontre de Vienne. (Robin Emmott Henri-Pierre André pour le service français)