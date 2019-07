L'Iran prêt à négocier si les sanctions US sont levées, Pompeo sceptique

DUBAI/WASHINGTON, 15 juillet (Reuters) - L'Iran est prêt à négocier avec les Etats-Unis s'ils lèvent leurs sanctions et redeviennent partie prenante de l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015, a répété dimanche le président Hassan Rohani, une annonce face à laquelle le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est dit sceptique.

"Nous avons toujours cru au dialogue (...) S'ils lèvent les sanctions, mettent fin à la pression économique et reviennent à l'accord, nous sommes prêts à des pourparlers avec les Etats-Unis dès maintenant et n'importe où", a déclaré Hassan Rohani.

Un an jour pour jour après le retrait américain qui a ouvert la voie au rétablissement et au durcissement des sanctions, l'Iran a commencé le 8 mai à s'affranchir des engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, ce qui exacerbé les tensions entre Téhéran et Washington.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé dimanche dans une déclaration commune à une désescalade des tensions au Proche-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran pour préserver l'accord signé à Vienne en juillet 2015.

Dans un entretien accordé au Washington Post, Mike Pompeo a écarté la proposition du président iranien, considérant qu'il s'agissait d'une "offre identique" à celle faite à l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, et à son secrétaire d'Etat John Kerry.

"Le président Trump prendra évidemment la décision finale. Mais il s'agit d'une voie que l'ancienne administration a empruntée et elle a mené (à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien) que l'administration actuelle, le président Trump et moi-même considérons comme un désastre", a dit Pompeo au journal.

Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs confirmé avoir accordé à son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, un visa pour que celui-ci puisse prendre part à une réunion de l'Onu prévue cette semaine au siège de l'institution à New York.

Les déplacements de Zarif seront très limités, a précisé Pompeo, qui n'a pas voulu dire si des représentants américains profiteraient de la présence de Zarif pour s'entretenir avec lui. (Parisa Hafezi à Dubaï et Lesley Wroughton à Washington; Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)