L'Iran prêt à négocier si les sanctions sont levées, dit Rohani

DUBAI, 14 juillet (Reuters) - L'Iran est prêt à négocier avec les Etats-Unis s'ils lèvent leurs sanctions et redeviennent partie prenante de l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015, a répété dimanche le président Hassan Rohani.

"Nous avons toujours cru au dialogue (...) S'ils lèvent les sanctions, mettent fin à la pression économique et reviennent à l'accord, nous sommes prêts à des pourparlers avec les Etats-Unis dès maintenant et n'importe où", a-t-il déclaré.

Un an jour pour jour après le retrait américain qui a ouvert la voie au rétablissement et au durcissement des sanctions, l'Iran a commencé le 8 mai à s'affranchir des engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, ce qui exacerbé les tensions entre Téhéran et Washington.

(Parisa Hafezi, Jean-Philippe Lefief pour le service français)