L'Iran prêt à se soustraire à une nouvelle série d'engagements sur son programme nucléaire

GENEVE, 3 août (Reuters) - L'Iran s'apprête à renoncer à une nouvelle série d'engagements pris dans le cadre de l'accord de juillet 2015 visant à encadrer son programme nucléaire, a annoncé samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, cité par l'agence parlementaire de presse Icana.

"La troisième étape de la réduction de nos engagements sera mise en oeuvre", a prévenu le chef de la diplomatie iranienne. "Nous avons dit que si l'accord n'était pas entièrement appliqué par les autres parties prenantes, nous aussi l'appliquerions de la même manière incomplète", a-t-il ajouté.

Un an après le retrait, en mai 2018, des Etats-Unis de l'accord de Vienne, l'Iran a annoncé au printemps dernier qu'il se soustrairait à certaines des clauses de ce pacte également signé par la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne et endossé par les Nations unies.

La république islamique s'est affranchie depuis lors du plafond limitant ses stocks d'uranium et de la limitation du taux d'enrichissement de son uranium.

Le mois dernier, elle a menacé de relancer des centrifugeuses (qui entrent en ligne dans l'enrichissement de l'uranium) et de pousser l'enrichissement de son uranium jusqu'à 20%.

Les Iraniens, qui veulent pousser les autres signataires du Plan global d'action conjoint (PGAC) à contrer les effets du rétablissement des sanctions américaines, ont pris le soin de souligner que toutes ces mesures étaient réversibles. (Babak Dehghanpisheh Henri-Pierre André pour le service français)