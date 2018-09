L'Iran prévoit de renforcer ses capacités balistiques et militaires

(Actualisé avec démenti de l'Iran, deux derniers paragraphes)

DUBAI, 1er septembre (Reuters) - L'Iran va renforcer ses capacités balistiques et militaires, a déclaré samedi un haut responsable du ministère iranien de la Défense, cité par l'agence de presse iranienne Irna.

"Améliorer nos capacités balistiques (...) et acquérir des avions de chasse de nouvelle génération, des navires gros porteurs de longue portée et des sous-marins avec diverses capacités d'armement font partie des nouveaux plans du ministère", a déclaré Mohamed Ahadi, vice-ministre de la Défense pour les affaires internationales.

Toute stratégie militaire plus offensive de la part de l'Iran est susceptible d'attiser les tensions avec les Etats-Unis, déjà vives depuis la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, et d'embarrasser les pays européens qui s'efforcent de sauver l'accord.

L'Iran a livré des missiles balistiques à des milices chiites alliées en Irak et y développe des capacités de production pour protéger ses intérêts et se donner les moyens de riposter à une attaque de ses ennemis dans la région, a-t-on appris de sources occidentales, irakiennes et iraniennes.

L'Iran a rejeté samedi cette information de Reuters et estimé qu'elle était erronée et visait à nuire aux relations entre Téhéran et ses voisins.

"De telles informations fausses et ridicules n'ont d'autre but que de nuire aux relations extérieures de l'Iran, notamment avec ses voisins", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, cité par l'agence de presse iranienne Irna. (Rédaction de Dubaï; Arthur Connan et Eric Faye pour le service français)