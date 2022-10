"Ces derniers jours, le gouvernement et les responsables américains ont tenté désespérément d'attiser les troubles en Iran sous diverses excuses et par tous les moyens possibles, et ont soutenu les émeutes dans notre pays et la création de la violence", a ajouté Kanaani.

Commentant les semaines d'agitation en Iran depuis la mort d'une femme en garde à vue, M. Biden a déclaré samedi qu'il était surpris par le courage des personnes qui descendent dans la rue pour protester en Iran.