L'Iran rejette toute responsabilité dans l'attaque de pétroliers dans le Golfe

NATIONS UNIES, 14 juin (Reuters) - L'Iran rejette catégoriquement l'"accusation infondée des Etats-Unis" selon laquelle il est responsable de l'attaque perpétrée contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, a déclaré jeudi la mission iranienne auprès des Nations unies dans un communiqué.

Deux pétroliers ont été jeudi la cible d'attaques dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, laissant craindre une nouvelle confrontation entre l'Iran et les Etats-Unis après que le secrétaire d'Etat américain a imputé ces actes à Téhéran.

"Les Etats-Unis considèrent que la République islamique d'Iran est responsable des attaques survenues aujourd'hui dans le golfe d'Oman", avait dit Mike Pompeo à la presse plus tôt dans la journée.

"Cette conclusion s'appuie sur des renseignements, sur les armes utilisées, sur le niveau de savoir-faire nécessaire pour mener à bien l'opération, sur les attaques iraniennes analogues et récentes contre la marine marchande, et sur le fait qu'aucune organisation à la solde d'une puissance, dans la région, ne dispose des ressources et de l'efficacité requises pour passer à l'acte avec un tel degré de complexité", avait-il poursuivi.

Washington avait déjà accusé Téhéran d'être responsable d'une attaque analogue, le 12 mai, qui avait visé quatre pétroliers dans le même secteur, par où transite une partie conséquente des exportations pétrolières mondiales. (Michelle Nichols; Jean Terzian pour le service français)